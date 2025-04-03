陸企蓋樓震塌 駐泰使館：配合調查

陸企「中鐵十局」承建的泰國國家審計署大樓在緬甸強震中倒塌，致多人死亡和失蹤，大陸駐泰使館一日晚間在官網發文表示痛心，強調將指導有關陸資企業積極配合泰國政府調查。災後第五天，大陸官方首度對陸企參建倒塌大樓做出回應，但大陸媒體普遍未轉載，陸網仍全面噤聲。

大陸駐泰使館一日晚間刊登「發言人答記者問」，針對當地媒體「就在泰大陸企業事」的電話採訪作出回應。大陸駐泰使館發言人表示，大陸政府一貫要求陸資企業在國外開展生產經營應嚴格遵守當地法律法規，積極履行社會責任，造福當地社會。此次有關陸資企業參與施工的在建樓體在地震中倒塌並造成嚴重人員傷亡，我們對此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問。

大陸駐泰使館發言人指出，大陸已安排地震救援專家和志工救援隊伍前往協助泰國政府組織的救援工作，並協調在泰陸資企業提供重型起重機等機械設備參與救援。該發言人並承諾，「下階段將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關陸資企業積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論」。

緬甸上月廿八日發生芮氏規模八點二強震，遠在一千公里之外的泰國曼谷，興建中的卅三層樓高的泰國國家審計署大樓應聲倒坍，曼谷郵報報導，泰國工業部長艾卡納日前表示，他懷疑這棟大樓使用了不合格的鋼材，工業部已在瓦礫堆中收集建材樣本送驗檢查。泰國總理貝東塔在一日的內閣會議後下令相關單位調查所有中鐵十局參與的政府工程。