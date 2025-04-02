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緬甸軍政府「鳴槍警告」陸救援車隊 北京證實車隊與物資均安

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
緬甸瓦城遭遇強烈地震後，中國大陸救援人員3月31日站在一棟倒塌建築物的現場。路透
緬甸瓦城遭遇強烈地震後，中國大陸救援人員3月31日站在一棟倒塌建築物的現場。路透

緬甸中部3月28日遭遇芮氏規模8.2強震，官方通報的死亡人數現已接近2900人，2日傳出緬軍士兵向中國大陸紅十字會運送救援物資的車隊開火。中共外交部發言人在例行記者會上表示，中國大陸紅十字會提供的救災物資援助已運抵緬甸，正運往瓦城災區途中，人員和物資目前均安。

路透與紐約時報報導，緬甸軍政府遭人權組織指責，藉由在部分地震重災區維持嚴密的安全措施，拖慢人道援助行動。

緬甸武裝叛軍「德昂民族解放軍」（TNLA）1日在Telegram頻道發布的貼文，陸方車隊當時正在前往瓦城市，卻於晚上9時21分在囊秋（Naung Cho）鎮的一處村落，遭到緬軍部隊以機槍攻擊，但沒有說明車隊中有多少人，也沒有透露是否有任何死傷。

根據TNLA說法，陸方車隊因為遭到襲擊而不得不退至囊秋，並稱已介入保護車隊，確保繼續行程，向有需要的人運送援助物資。

緬甸軍政府則表示，中國大陸紅十字會的車隊在衝突區行駛時沒有靠邊停車，部隊因此鳴槍警告。軍政府發言人Zaw Min Tun表示，陸方團體沒有將行程通知當局。

中共外交部發言人郭嘉昆在記者會面對外媒就此提問時表示，中緬兩國是「胞波」（緬語「同胞兄弟」）友鄰，緬甸發生地震後，陸方迅速啟動緊急機制全力展開救援，「中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已運抵緬甸，正運往曼德勒災區途中，目前救援人員和物資都很安全」。他還表示，「中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供救援和支援」。

路透記者隨後追問關於緬甸軍政府對車隊鳴槍的問題，郭嘉昆則再次表示，陸方救災物資援助已經運抵，正在運往曼德勒，目前人員和物資均安，「我們也希望在大災面前，緬甸各族各派能夠以抗震救災為主要任務，確保中方在內的各國救援人員和物資安全，同時確保救援運輸通道保持暢通」。

地震 紅十字會 緬甸 緬甸強震 解放軍

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