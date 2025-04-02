緬甸軍政府開槍警告大陸援助車隊 內戰未歇救災挑戰大

緬甸軍政府今天說，軍隊開槍警告中國紅十字會援助車隊。軍方的做法凸顯在緬甸內戰中提供救援的挑戰，援助組織呼籲提供更好的救助管道，來幫助毀滅性地震的倖存者。

路透社報導，緬甸軍方在2021年發動政變，推翻諾貝爾獎得主翁山蘇姬的民選政府，此後緬甸軍方一直難以管理國家，內戰爆發後，緬甸經濟和醫療等基本服務變得支離破碎。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）說，中國紅十字會昨天晚上沒有通知當局其處於衝突地區，在包括當地車輛在內的車隊未能停車後，緬甸保安部隊對空鳴槍。

中國外交部發言人郭嘉昆說，救援隊伍和物資安全，並呼籲緬甸各方確保救援人員安全。

緬甸國營媒體報導，3月28日發生的規模7.7地震已造成2886人死亡，4639人受傷。

國際危機組織（International Crisis Group）說，受災嚴重的實皆省（Sagaing Region）農村地區大部分都在與軍政府作戰的武裝抵抗組織控制下。

國際救援組織在聲明中還說：「有鑑於政權限制、地方政府結構複雜、武裝抵抗組織控制，以及持續不斷的衝突，這些地區是救援機構最難觸及的地方之一。」

一名前往實皆市的男子告訴路透社：「市區到處都是軍人。他們來這裡是為了安全，而不是救援。他們檢查每輛車。」