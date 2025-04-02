快訊

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

直擊／木村拓哉來了！不明人士擋鏡頭、現場爆推擠 粉絲痛哭

聽新聞
0:00 / 0:00

靈鷲山挺進賑災！台灣緬甸攜物資關懷瓦城 道路破損、宵禁困難大

中央社／ 新北2日電
緬甸3月28日發生規模8.2強震，泰國也遭波及。圖為泰國民眾在臨時休息區等待失踪親人消息。 法新社
緬甸3月28日發生規模8.2強震，泰國也遭波及。圖為泰國民眾在臨時休息區等待失踪親人消息。 法新社

靈鷲山今天表示，昨天下午從緬甸仰光出發賑災，預計今天下午至瓦城（Mandalay），雖因道路破損、宵禁使得交通困難重重；但賑災團不畏危險，積極挺進災區，將民生與醫藥物資關懷災民。

靈鷲山佛教教團今天下午接受中央社記者電訪表示，集合台灣、緬甸兩地的法師、工作人員、志工，1日從仰光出發，運送物資前進災區關懷。

教團說，從台灣、泰國、仰光三地採買、運送的物資包括，蚊帳、帳篷、草蓆，衛生消毒水、棉花、藥品、口罩、乾糧，與屍袋（布）、塑膠手套等。

教團轉述，緬甸國際禪修中心監院淨念法師表示，賑災團包括弄曼沙彌佛學院，分成首都奈比多（Naypyitaw）與瓦城（Mandalay）兩條路線。

原預計今天下午要抵達瓦城的團隊，在距離瓦城以南40公里的皎施（kyaukse）城鎮，就發現路面裂痕嚴重損毀，讓賑災道路倍感艱辛，對外通訊也斷斷續續。

淨念法師說，瓦城這兩天傳出治安不佳、搶劫物資的情事，令禪修中心很擔心團隊工作人員的安全。

另外，淨念法師說，目前首都奈比多一房難求，災區雖沒有像瓦城那樣糟糕，但許多社區都坍塌成危樓，居民露宿街頭或準備撤離。不少寺院建物損毀，路面有很多的裂縫，路況相當糟。

淨念法師說，昨天下午攜帶物資出發，因高速公路有些路段不能走，改走其他替代道路。原先仰光至奈比多6小時的路程，因繞道花了9個小時。

因為宵禁管制的緣故，賑災團只好夜宿一家小吃店外，團員都睡在板凳上。店主很貼心的問比丘、沙彌是否前進瓦城賑災，提供枕頭和毯子鋪「床」，並說「還有很長一段路要走，今晚要好好休息。」

淨念法師說，賑災團今天凌晨4時出發，上午抵達奈比多，很多建物情況相當慘，即使強震當下沒倒，後來也因餘震而毀損。也有居民被迫暫時離開家園，在寺廟避難。團隊一早在災區發麵包、水與泡麵等民生物資後，繼續挺進瓦城。

仰光 地震 泰國 瓦城 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

影／緬甸強震達2886死…斷網斷電、物資短缺 央視直擊災後現場

台婦為緬甸「孤兒院捐贈」罹難 他揭受阻內幕：有「台灣」就拒絕

11位緬甸僑生與家人失聯 桃園宋干節活動改辦祈福儀式

「聽見了，堅持住」 中馳援緬甸救出8人 還有受困者敲牆

相關新聞

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

緬甸3月28日發生規模8.2強震，連帶泰國曼谷建設中34層樓高的審計大樓也受波及而倒塌，4名中國大陸男子3月29日闖入並...

影／緬甸強震達2886死…斷網斷電、物資短缺 央視直擊災後現場

據大陸央視新聞報導，緬甸國家管理委員會新聞信息小組組長佐敏吞2日表示，緬甸強震已致2886人死亡、4639人受傷，另有3...

願援緬甸但無回應 消防署曝台灣救援行動「未能成行原因」

針對近日外界關注台灣搜救隊未參與緬甸地震救援行動，內政部消防署澄清，非因我方能力受限，而是緬甸政府未對臺灣提出的援助提議...

泰總理出手！緬甸強震曼谷大樓震垮 下令查中鐵十局參與工程

緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷也受波及，審計大樓倒塌。大樓的工程由中國中鐵的子公司中鐵十局承包，泰國總理下令...

靈鷲山挺進賑災！台灣緬甸攜物資關懷瓦城 道路破損、宵禁困難大

靈鷲山今天表示，昨天下午從緬甸仰光出發賑災，預計今天下午至瓦城（Mandalay），雖因道路破損、宵禁使得交通困難重重；...

緬甸強震救援再傳好消息 男子困首都飯店瓦礫堆5天獲救

緬甸強震5天後，救援人員今天從瓦礫堆中救出一名男子，各界呼籲軍政府允許更多援助進入緬甸，並停止對叛亂分子的攻擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。