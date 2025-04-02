靈鷲山挺進賑災！台灣緬甸攜物資關懷瓦城 道路破損、宵禁困難大

靈鷲山今天表示，昨天下午從緬甸仰光出發賑災，預計今天下午至瓦城（Mandalay），雖因道路破損、宵禁使得交通困難重重；但賑災團不畏危險，積極挺進災區，將民生與醫藥物資關懷災民。

靈鷲山佛教教團今天下午接受中央社記者電訪表示，集合台灣、緬甸兩地的法師、工作人員、志工，1日從仰光出發，運送物資前進災區關懷。

教團說，從台灣、泰國、仰光三地採買、運送的物資包括，蚊帳、帳篷、草蓆，衛生消毒水、棉花、藥品、口罩、乾糧，與屍袋（布）、塑膠手套等。

教團轉述，緬甸國際禪修中心監院淨念法師表示，賑災團包括弄曼沙彌佛學院，分成首都奈比多（Naypyitaw）與瓦城（Mandalay）兩條路線。

原預計今天下午要抵達瓦城的團隊，在距離瓦城以南40公里的皎施（kyaukse）城鎮，就發現路面裂痕嚴重損毀，讓賑災道路倍感艱辛，對外通訊也斷斷續續。

淨念法師說，瓦城這兩天傳出治安不佳、搶劫物資的情事，令禪修中心很擔心團隊工作人員的安全。

另外，淨念法師說，目前首都奈比多一房難求，災區雖沒有像瓦城那樣糟糕，但許多社區都坍塌成危樓，居民露宿街頭或準備撤離。不少寺院建物損毀，路面有很多的裂縫，路況相當糟。

淨念法師說，昨天下午攜帶物資出發，因高速公路有些路段不能走，改走其他替代道路。原先仰光至奈比多6小時的路程，因繞道花了9個小時。

因為宵禁管制的緣故，賑災團只好夜宿一家小吃店外，團員都睡在板凳上。店主很貼心的問比丘、沙彌是否前進瓦城賑災，提供枕頭和毯子鋪「床」，並說「還有很長一段路要走，今晚要好好休息。」

淨念法師說，賑災團今天凌晨4時出發，上午抵達奈比多，很多建物情況相當慘，即使強震當下沒倒，後來也因餘震而毀損。也有居民被迫暫時離開家園，在寺廟避難。團隊一早在災區發麵包、水與泡麵等民生物資後，繼續挺進瓦城。