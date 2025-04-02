願援緬甸但無回應 消防署曝台灣救援行動「未能成行原因」

針對近日外界關注台灣搜救隊未參與緬甸地震救援行動，內政部消防署澄清，非因我方能力受限，而是緬甸政府未對臺灣提出的援助提議作出正式回應，導致救援行動無法成行。

緬甸3月28日發生規模7.9強震，造成重大傷亡與財損，災後第一時間，台灣政府透過外交部及駐緬相關單位正式表達援助意願，消防署隨即整備完成，待命出發，包括126名專業人員（含醫師、護理師、獸醫師及結構技師）、6隻搜救犬及約15公噸裝備均已備妥，展現即刻動員能力。

不過，數日內未接獲緬甸政府任何回應。消防署回應，考量當地情勢與安全風險，消防署於3月30日解除待命指令，恢復常態勤務，此舉並非台灣撤回救援，而是因緬甸未開啟必要國際合作機制，致使行動無法實現。

消防署強調，台灣搜救隊長年參與國際重大救災，包括土耳其、海地、日本等地，具備豐富實戰經驗，2023年土耳其地震救援中，更展現高度專業與效率，獲國際肯定。

消防署重申，台灣一向秉持人道關懷立場，願於有需要時提供協助，呼籲外界理性看待，勿讓誤解模糊焦點，將關注回歸災區重建與民眾實際需求。