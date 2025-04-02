緬甸地震影響台灣？ 學者：相隔仍遠

「緬甸與台灣相隔2500公里，此次地震不會誘台灣大地震！」台灣地震科學中心2日說明緬甸此次地震相關科普說明，台大地質系教授王昱指出，本次地震規模各國測量都在地震矩規模7.7到7.9之間，僅有泰國測得8.2。另外，台灣與緬甸距離太遠，此次大地震不會誘發台灣也有大地震。

斷層大破裂致災嚴重

台灣地震科學中心2日說明緬甸實皆地震相關狀況表示，本次緬甸地震區域在過去180多年間並未發生任何明顯的災害型地震，為板塊邊界斷層上著名的地震空白區。中央大學地科系研究團隊製作的震央地區震度圖顯示，實皆南部和曼德勒西部經歷嚴重的地面震動，對應到此地區的重大災損地區。

另外，臺灣師大地科系研究團隊的餘震分析則顯示，在主震發生後近4天內，共有近400個餘震分佈於實皆斷層沿線長達400公里的區域中，而臺大地質系、中正地環系、臺大地理系的團隊的衛星資料分析成果則發現實皆斷層的破裂長度達400公里，遠超過地震前估計的地震空缺區大小，是造成本次地震廣泛災損的主因之一。

關注台灣發震機率

對於近期「緬甸地震是否會觸發台灣地震？」的傳言，王昱澄清說，緬甸與台灣兩地相隔2500公里遠，就過去的研究顯示，地震波遠距離觸發地震（動態觸發）僅對規模4以下地震有影響力。在臺灣，活動斷層上的能量累積速率非常快，近距離的地震活動頻繁，其影響力遠遠超過遠距地震的觸發效應。

另外，外界關心台灣是否有類似斷層該留意的地方？將來很可能會像實皆斷層釋放能量？台灣地震科學中心指出，台灣地震模型（TEM）有針對各地斷層評估未來50年孕震構造的發震機率圖，包括花蓮的米崙斷層有可能會有地震矩規模6.6的地震機率為88%，南部的六甲斷層有規模6.9地震的機率為35%，都會密切關注。

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