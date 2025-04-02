曼谷大樓遇震倒塌 陸駐泰使館：指導企業配合泰政府調查

緬甸3月28日地震後，鄰近泰國受影響，曼谷恰圖恰區一棟興建中的30層大樓倒塌，截至1日，大樓證實有13人喪生，但仍有74人下落不明。由於它是由大陸「中鐵十局」參與建造，陸方態度亦受關注。大陸駐泰國使館1日晚間表示，會「指導有關中資企業，積極配合泰國政府進行的調查。」

據中國大陸駐泰國使館公眾號，其發言人1日晚間回應「有關當地媒體就在泰中國企業事電話採訪中國駐泰國使館」，使館表示，「中國政府一貫要求中資企業在國外開展生產經營應嚴格遵守當地法律法規，積極履行社會責任，造福當地社會。」

發言人稱，「此次有關中資企業參與施工的在建樓體，在地震中倒塌，並造成嚴重人員傷亡，我們對此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問」，聲明並稱，中方已安排地震救援專家、志願者、救援隊伍來泰協助泰國政府組織的救援工作，以及協調在泰中資企業，提供重型起重機等機械設備參與救援。

該使館發言人也表示，「下階段我們將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關中資企業積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論。」