台援緬震災遭拒 徐佳青：講直白就會有某個國家來阻擋

僑委會委員長徐佳青今（2日）舉行記者會，說明台灣援助緬甸震災的最新狀況；她說，僑委會將發動募款，不過，台灣政府提供的援助受到來自中緬的雙重阻礙，目前先透過民間管道將協助送到第一線。

緬甸台商總會會長楊友全表示，地震發生後第一時間，在地台商就動起來，關心災情並募集物資，由於外國物資進入緬甸的程序複雜，先就地取材，從緬甸受災比較不嚴重的地區購買物資，已募得約1500人所需的水、食品、藥物和床墊，準備送到台灣在曼德勒的一所僑校，明天就可以發放。

緬甸軍政府估計，這場上月28日發生的強震將造成3000人死亡。

徐佳青說，緬甸災情嚴重，她估計至少需要1萬個屍袋，地震嚴重、救援工具欠缺加上天氣炎熱，馬上需要安置屍體，否則會爆發公衛危險；她說，若在地政府有處理，就不會輪到台灣去想這些事情，但過了五天仍然是這樣。

徐佳青說，屍袋不可能從台灣送過去，台商第一時間已就地採購物資加班生產；楊友全表示，委請生產手袋的台商就地採購原料，加班生產屍袋，到目前為止已製作完成兩百個，準備送往災情嚴重的曼德勒。

楊友全說，手電筒、帳篷、毛毯、飲用水和屍袋等賑災物資依然嚴重欠缺，台商會準備好的第一批物資已經出發，明起發放；第二批物資預計三天後就能送往災區。

外交部昨天證實有一名台灣民眾在緬甸強震喪生；徐佳青表示，罹難者林太太是一貫道信徒，隨同丈夫和其他道親探訪緬甸孤兒院，主要行程已經結束，林姓夫婦留下來繼續了解當地狀況，不料隔天就發生地震，林先生幸運逃離，林太太不幸罹難。

徐佳青表示，目前曼德勒衛生條件不好，要處理還要一點時間，希望協助林先生先到仰光休息，後續將妻子的遺體和骨灰送到仰光再帶回台灣。

僑委會邀請兩位家在曼德勒、人在台灣求學的緬甸僑生參加記者會，兩人都在現場哽咽失聲，楊同學表示，當她從電話裡聽到爸爸哭著說「我們沒有家了」，她不能崩潰，卻也不知道如何安慰家人。

徐同學表示，看著家人受苦，人在台灣的他十分著急，台灣人不只對緬甸友好，災難發生後，都是衝在前線救助災民，他不希望救援被擋在境外，也不希望更多的資源被很多因素阻擋。

徐佳青在記者會過程中數度提到台灣願意協助救災的努力，講得太直接明白，就會有某個國家來阻擋。

徐佳青說，台灣面臨的是雙重阻礙，緬甸高層私下透露碰到壓力，「被警告只要有掛台灣的通通要拒絕，這是很明確的訊息」；她說，「誰會封鎖台灣？就是一個敵對勢力，就是這麼簡單。」

徐佳青表示，台灣多次表示願意提供援助，有一段時間被緬甸方面直接拒絕，有一段時間就乾脆被已讀不回了；台灣的急難救助隊願意幫忙，就是怎麼樣都拿不到特殊簽證的批准。