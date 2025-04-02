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緬甸地震 日本準備約2億元資金賑災

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本政府外務省今天宣布將提供600萬美元（約新台幣2億元）緊急無償資金協助，以救助緬甸中部強震引發的災情，並有意透過國際機構提供援助。

日本「每日新聞」報導，緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，數千人傷亡，緬甸軍政府罕見向國際求援，日本政府派遣32名醫師和護理師組成的國際緊急援助隊，今天已啟程前往緬甸。

儘管日本政府並未承認緬甸軍政府，但是出於人道考量，決定盡快派遣醫療團隊馳援。日方已提供帳棚與防水布等，未來計劃援助水與淨水器等其他物資。

富士新聞網（FNN）報導，日本內閣官房長官林芳正今天在記者會表示，這次地震造成緬甸鄰國泰國首都曼谷新增1名日本傷者，日僑受傷人數增至3名。此外，依舊無法聯繫上1名失聯的緬甸日僑。

林芳正今天表示：「目前仍無法與1名住在緬甸中部城市瓦城（Mandalay）倒塌建築物的日本人取得聯繫，已請求緬甸當局搜索與救援，目前（日方）已派出1名瓦城的日本駐緬甸大使館人員處理此事。」

林芳正接著說明日僑受傷狀況：「除了先前已報告過的2名位在瓦城的傷者，又確認泰國曼谷有1人受傷，他們均沒有生命危險。」

關於日本提供緬甸的人道救援，林芳正表示：「由於當地發生嚴重的地震災情，已決定透過國際協力機構（JICA）提供緊急救援物資與派遣32人組成的國際緊急援助隊。國際緊急援助隊預計今天抵達緬甸，並開始救援行動。」

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