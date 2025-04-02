曼谷興建中大樓倒塌 中國駐泰使館：積極配合調查

緬甸3月28日發生規模8.2強震，泰國曼谷恰圖恰區一處由中國企業中鐵十局興建中的大樓倒塌。中國駐泰國使館昨天表示，會積極配合泰國政府調查。

緬甸強震造成泰國曼谷恰圖恰區一處興建中的大樓倒塌，除了極少數媒體點出倒塌大樓背景外，中國媒體幾乎集體消音關鍵字。

中國駐泰國使館昨天以「有關當地媒體就『在泰中國企業事』電話採訪中國駐泰國使館」做回應，通篇的聲明沒有直接講明倒塌的大樓是由「中鐵十局」承辦，而是以模糊的「在泰中國企業」稱呼。

中國駐泰國使館表示，中國政府一貫要求中資企業在國外展開生產經營應嚴格遵守當地法律法規，積極履行社會責任，造福當地社會。

中國駐泰國使館又說，此次有關中資企業參與施工的在建樓體在地震中倒塌並造成嚴重人員傷亡，「我們對此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問」。

中國駐泰國使館表示，中方已安排地震救援專家和志願者救援隊伍到泰協助泰國政府組織的救援工作，協調在泰中資企業提供重型起重機等機械設備參與救援。

中國駐泰國使館最後指出，下階段將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關中資企業積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論。