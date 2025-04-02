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我外交部證實：緬甸強震 一名國人身亡

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

外交部發言人蕭光偉昨在外交部例行記者會表示，上月廿八日在緬甸中部發生的強震，一名國人受困在曼德勒（瓦城）倒塌的旅館，卅一日下午獲知當事人不幸罹難，外交部將全力協助家屬辦理後事；目前暫無其他國人受困的訊息。

來自台灣的林姓夫妻在曼德勒的長城飯店遇到地震，飯店倒塌時，丈夫靠近門口第一時間逃出，而妻子被困。

蕭光偉表示，事件發生後，由於我駐緬甸辦事處所在地仰光與曼德勒陸空交通中斷且通訊不良，駐處先委請當地僑胞就近協助關照；駐處同仁在陸路交通許可的情況下，於卅一日晚間趕抵曼德勒倒塌旅館。

蕭光偉指，很遺憾地獲家屬告知，當日下午經搜救隊偵測，現場已無生命跡象，當事人應已不幸罹難；駐處同仁當面向家屬致悼及關懷，駐緬甸代表周中興致電家屬，代表政府表達哀悼之意，同時全力協助家屬辦理後事。

這是緬甸強震中目前已知唯一一位台灣罹難者。蕭光偉表示，目前暫無其他國人受困的訊息；有關政府營救受困詐騙園區國人的行動，目前沒有受到地震影響，持續推動中。

緬甸軍政府說，這起強震已造成超過兩千七百人罹難，四千五百多人受傷。

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