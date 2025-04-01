台灣搜救隊未馳援緬甸震災 消防署晚間發聲揭「無法成行主因」

內政部消防署今晚表示，針對近日外界對台灣搜救隊未前往緬甸參與地震救援的疑慮，嚴正澄清並非無法赴緬救災，而是因緬甸政府未回應台灣的救援提議，導致救援行動無法成行。

消防署晚間透過新聞稿表示，緬甸於3月28日發生震矩7.7地震，造成重大人員傷亡與財產損失。台灣於第一時間表達對災區的關切，並由外交部門透過駐緬甸代表處向緬甸政府提出派遣救援隊的意願。

同時，台灣搜救隊當時也已整備完成，隨時可出發前往協助，包括專業搜救人員126名（含6醫師、7護理師、2獸醫師、2結構技師），以及6隻搜救犬及各式裝備器材15公噸，皆已準備就緒。

消防署說，然而經過多日等待，皆未收到緬甸政府的正式回應。在考量緬甸的災後應對情況與整體安全形勢後，所以於3月30日決定解除搜救隊的待命狀態，恢復正常勤務。

消防署強調，主要是基於緬甸政府遲遲未回應台灣的援助提議，而非主動放棄救援行動。

台灣搜救隊長期在國際災害救援中扮演關鍵角色，擁有豐富的實戰經驗，消防署指出，曾參與包括土耳其、海地、日本等多次國際救災任務。

其中，2023年土耳其大地震中，台灣搜救隊迅速抵達災區，展現高度專業與效率，不僅成功從瓦礫堆中救出生還者，也獲得國際社會的高度肯定，搜救人員與搜救犬在極端環境下展現優異的搜尋與救援能力，充分證明台灣在國際救災行動中的專業與貢獻。

消防署說，這次緬甸地震，台灣搜救隊本著人道精神，願意投入救援工作，但因未獲得當地政府正式回應，最終無法成行；對於外界的質疑，表示遺憾，並重申台灣始終秉持人道關懷原則，呼籲社會大眾理性看待此事，避免不必要的誤解。

此外，針對網路上流傳關於緬甸、泰國拒絕台灣救援隊，起因於曾參與土耳其地震救援的諸多錯誤資訊。消防署澄清說，土耳其大地震台灣搜救隊的協助，不僅迅速抵達災區，並成功救出2名受困者，獲土耳其政府、受災民眾及國際救援組織的高度肯定，並非某些惡意造謠者所稱的「作秀大於救援」。

消防署指出，網路謠言完全扭曲事實，甚至抹黑搜救隊的專業與努力，明顯來自惡意攻擊台灣的訊息農場，予以嚴厲譴責。