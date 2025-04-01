快訊

對等關稅在即道瓊跌逾300點！法興砍大盤目標 警告「AI溢價」消失

台灣搜救隊未馳援緬甸震災 消防署晚間發聲揭「無法成行主因」

中央社／ 台北1日電
緬甸28日發生震矩7.7強震，台灣特搜隊曾全員停休、待命，輪值的屏東縣消防局搜救隊40人也集結會合。（消防署提供）中央社
緬甸28日發生震矩7.7強震，台灣特搜隊曾全員停休、待命，輪值的屏東縣消防局搜救隊40人也集結會合。（消防署提供）中央社

內政部消防署今晚表示，針對近日外界對台灣搜救隊未前往緬甸參與地震救援的疑慮，嚴正澄清並非無法赴緬救災，而是因緬甸政府未回應台灣的救援提議，導致救援行動無法成行。

消防署晚間透過新聞稿表示，緬甸於3月28日發生震矩7.7地震，造成重大人員傷亡與財產損失。台灣於第一時間表達對災區的關切，並由外交部門透過駐緬甸代表處向緬甸政府提出派遣救援隊的意願。

同時，台灣搜救隊當時也已整備完成，隨時可出發前往協助，包括專業搜救人員126名（含6醫師、7護理師、2獸醫師、2結構技師），以及6隻搜救犬及各式裝備器材15公噸，皆已準備就緒。

消防署說，然而經過多日等待，皆未收到緬甸政府的正式回應。在考量緬甸的災後應對情況與整體安全形勢後，所以於3月30日決定解除搜救隊的待命狀態，恢復正常勤務。

消防署強調，主要是基於緬甸政府遲遲未回應台灣的援助提議，而非主動放棄救援行動。

台灣搜救隊長期在國際災害救援中扮演關鍵角色，擁有豐富的實戰經驗，消防署指出，曾參與包括土耳其、海地、日本等多次國際救災任務。

其中，2023年土耳其大地震中，台灣搜救隊迅速抵達災區，展現高度專業與效率，不僅成功從瓦礫堆中救出生還者，也獲得國際社會的高度肯定，搜救人員與搜救犬在極端環境下展現優異的搜尋與救援能力，充分證明台灣在國際救災行動中的專業與貢獻。

消防署說，這次緬甸地震，台灣搜救隊本著人道精神，願意投入救援工作，但因未獲得當地政府正式回應，最終無法成行；對於外界的質疑，表示遺憾，並重申台灣始終秉持人道關懷原則，呼籲社會大眾理性看待此事，避免不必要的誤解。

此外，針對網路上流傳關於緬甸、泰國拒絕台灣救援隊，起因於曾參與土耳其地震救援的諸多錯誤資訊。消防署澄清說，土耳其大地震台灣搜救隊的協助，不僅迅速抵達災區，並成功救出2名受困者，獲土耳其政府、受災民眾及國際救援組織的高度肯定，並非某些惡意造謠者所稱的「作秀大於救援」。

消防署指出，網路謠言完全扭曲事實，甚至抹黑搜救隊的專業與努力，明顯來自惡意攻擊台灣的訊息農場，予以嚴厲譴責。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

店內貨架全倒光！緬甸世紀強震「整棟樓狂搖」 女店員機智1舉動自保

央視新聞報導 緬甸強震已致2719人遇難、3900人受傷

緬甸大震災：想捐款卻害怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

相關新聞

台灣搜救隊未馳援緬甸震災 消防署晚間發聲揭「無法成行主因」

內政部消防署今晚表示，針對近日外界對台灣搜救隊未前往緬甸參與地震救援的疑慮，嚴正澄清並非無法赴緬救災，而是因緬甸政府未回...

緬甸軍政府估強震逾3000死 曼谷倒塌大樓仍有74人失蹤

緬甸強震迄今已造成2719人罹難，鄰國泰國也有20人喪命。曼谷倒塌的審計大樓證實有13人喪生，但仍有74人下落不明。搜救...

緬甸遭世紀強震重創 暨大緬甸生哀嘆最大禍患是靠不住的政府

緬甸3月28日強震釀多人死傷，國立暨南國際大學今天辦祈福活動關懷災民，政大則發起募衣活動；一名緬甸生表示，震後人民自己投...

緬甸40度高溫 缺水缺電…救助協會收容兒化身送餐小志工

緬甸中部日前發生芮氏規模8.2強震，迄今已造成最少2719人死亡，仍有多人下落不明。基督教救助協會1919食物銀行位於首...

店內貨架全倒光！緬甸世紀強震「整棟樓狂搖」 女店員機智1舉動自保

緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2大地震，迄今已造成最少2719人死亡，多人仍然下落不明。地震震央接近第二大城瓦城，多地都出現房屋倒...

4陸人涉闖曼谷倒塌大樓取走32份文件 到案稱「為了保險理賠」

泰國「民族報」（The Nation）今天報導，4名中國公民涉嫌從倒塌的曼谷審計大樓內拿走文件後，已赴挽賜（Bang S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。