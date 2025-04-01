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緬甸軍政府估強震逾3000死 曼谷倒塌大樓仍有74人失蹤

中央社／ 曼谷1日綜合外電報導
曼谷倒塌的審計大樓證實有13人喪生，但仍有74人下落不明。 法新社
曼谷倒塌的審計大樓證實有13人喪生，但仍有74人下落不明。 法新社

緬甸強震迄今已造成2719人罹難，鄰國泰國也有20人喪命。曼谷倒塌的審計大樓證實有13人喪生，但仍有74人下落不明。搜救人員今天則從緬甸奈比多的倒塌建物下拉出1名生還婦女。

美聯社報導，搜救人員今天在緬甸首都奈比多（Naypyitaw）救出1名63歲婦女，不過隨著時間流逝，尋獲更多生還者的希望愈來愈渺茫。

儘管救援黃金72小時已經過去，奈比多消防部門指出，3月28日震矩規模7.7強震後被埋在瓦礫堆下的這名婦人仍於震後91小時成功獲救。

法新社報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min AungHlaing）今天在電視演說中表示，這起強震已造成該國2719人喪生，估計這個數字將突破3000人。他還說，這起強震造成4521人受傷，另有441人下落不明。

在鄰國泰國，首都曼谷興建中的審計大樓因強震倒塌，搜救人員持續加緊腳步搜救生還者，但如今情勢愈來愈不容樂觀。

在現場指揮志願搜救工作的斌（Bin Bunluerit）表示：「瓦礫堆下約有70具遺體…我們希望有1、2個人會奇蹟般地生還。」

曼谷副巿長塔維達（Tavida Kamolvej）表示，掃瞄儀已偵測到瓦礫堆下的疑似6人，但他們毫無動作，也沒有生命跡象。她表示，境內和國際專家正研究如何安全抵達這6人所在之處。

倒塌大樓現場已證實有13人喪生，使得這起地震在泰國的死亡人數來到20人，不過現場仍有74人失蹤

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，在災情慘重的緬甸瓦城（Mandalay）地區，有50名孩童和2名教師因幼稚園建築物倒塌而喪命。

國際救援委員會（International Rescue Committee）表示，在震央附近的瓦城等地，避難處所、糧食飲水和醫療資源無一不缺。

駐瓦城的國際救援委員會人員在報告中指出：「經歷強震之後，驚恐的民眾現在很害怕餘震，只能露宿街道或曠野。」

國際特赦組織（Amnesty International）要求軍政府允許救援進入反抗勢力掌控地區。反抗組織則稱，震後軍政府仍持續進行空襲。

泰國官員表示，本週稍晚將依原訂計畫在曼谷舉行區域領導人會議，敏昂萊可能透過視訊方式出席。

地震 失蹤 曼谷 緬甸 緬甸強震

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