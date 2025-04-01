店內貨架全倒光！緬甸世紀強震「整棟樓狂搖」 女店員機智1舉動自保
緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2大地震，迄今已造成最少2719人死亡，多人仍然下落不明。地震震央接近第二大城瓦城，多地都出現房屋倒塌和道路斷開，還有橋梁、水壩倒塌等災情。有網友近日在網上分享一段疑似緬甸經歷強震的影片，一間電子用品店的女店員在地震發生時，身邊的貨架瞬間倒下，她情急之下蹲下躲進辦公台下求生的驚險畫面曝光。
有網友分享緬甸經歷7.9級地震時，一名女店員如何在瞬間倒塌的貨架下求生，這段影片近日在社交平台上瘋傳，影片長22秒。網友指這是緬甸發生7.9級地震時由店內監視器拍下的影片。
從影片可見，女店員原本坐在椅子上，當地震發生時，她用雙手捉住辦公桌，但整間房都出現強烈搖晃，其後店員身邊的貨架紛紛倒下，貨品散落一地，女店員見狀趕快躲到辦公台底下。
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文章授權轉載自《香港01》
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