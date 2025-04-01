緬甸至少2千人亡…震央遺體堆疊傳屍臭 1墳埋10死火化爐不夠用

緬甸上週發生強震，援助團體說，當地急需避難所、糧食與飲用水。震央居民說，一處堆滿遺體的墓地傳出屍臭；在曼谷，救援人員則在一棟崩塌的高樓瓦礫堆下尋找生命跡象。

緬甸3月28日發生規模7.7地震，目前已知造成2000多人罹難，隨著救援團隊挺進震央附近災區，他們清楚意識到，倖存者需要大規模的人道援助行動。

路透社報導，人在瓦城（Mandalay）的一名國際救援委員會（IRC）工作人員說：「經歷過地震的恐懼後，民眾現在很怕餘震來襲，只敢睡在外面的道路或空曠田野上。」

「然而，在各地鄉鎮與城市，安全的空間非常稀少。當地急需帳篷，即使房子未受損，民眾也不敢在屋內睡覺。」

國際救援委員會表示，團隊發現災民急需醫療照護、飲用水與糧食。

據英國「衛報」（The Guardian）報導，在位於震央的緬甸中部城市實皆（Sagaing），一處墓地開始堆積遺體。

20歲的實皆居民艾莫（Aye Moe）說：「屍體昨天開始散發惡臭。今天，情況已經嚴重到難以形容。遺體還無法運出實皆市，救援團隊也還沒抵達。」

艾莫提到實皆市的狀況時說：「他們必須在每座墳墓內埋葬10具遺體。沒有足夠空間時，他們就必須把遺體運至瓦城火化，但那裡也沒有足夠的火化爐。」

在瓦城，一名居民向路透社表示，民眾急著自行組織行動，從瓦礫堆中挖出遺體，因為當地沒有足夠器材或救援團隊，當地居民也擔憂發生餘震。

他說：「民眾白天回到屋內，但晚上還是不敢睡覺。大家仍睡在外頭，也開始生病…因為地面整天被太陽暴曬，地板太燙了。」

在曼谷，一棟未完工的摩天大樓在地震當天倒塌，救援人員仍在瓦礫堆中搜尋生命跡象，但他們知道，地震已經發生近4天，找到倖存者的機率很渺茫。

搜救團隊表示，他們打算運進心靈撫慰犬，陪伴死亡與失蹤者的家屬。