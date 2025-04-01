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央視新聞報導 緬甸強震已致2719人遇難、3900人受傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
隨著時間一分一秒流逝，緬甸此次強震死亡人數也不斷攀升。圖為周二，一名男子走過奈比多地震後受損的建築物。（美聯社）
隨著時間一分一秒流逝，緬甸此次強震死亡人數也不斷攀升。圖為周二，一名男子走過奈比多地震後受損的建築物。（美聯社）

大陸央視1日14時許報導，根據央視記者當地時間4月1日獲悉，緬甸強震已造成2,719人遇難。

緬甸國家管理委員會3月31日發布消息稱，截至當日12時，緬甸強震已造成2,056人死亡，約3,900人受傷，另有270人失蹤。

香港中通社報導，據雲南省政府外事辦公室消息，為持續做好援助緬甸抗震救災工作，結合緬災情形勢變化，雲南省租用緬甸國家航空公司（UB）全貨機，於3月31日晚從昆明起飛，將雲南第三批援緬物資運往緬甸。

報導稱，此次援助的物資約15噸，以緊缺藥品和防疫物資為主，還有食品、帳篷、毛毯、蚊帳等必需品。

與前兩批援助物資運往仰光不同，此次物資系在緬甸首都奈比多機場恢復允許必要的運輸援助物資飛機起降後，直接送抵此次地震重災區，減少仰光到奈比多近400公里公路轉運，努力解決當前災民住宿、食品、防疫、藥品等最迫切的困難和問題。

地震 緬甸 緬甸強震

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