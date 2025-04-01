央視新聞報導 緬甸強震已致2719人遇難、3900人受傷

2025年緬甸強震邁入第四日，已知至少2,056人死亡、3,900人受傷，許多地區還無法與外界聯繫，死傷與失蹤情況仍在擴大，美國地質調查局評估罹難者可能達上萬人。面對巨災，緬甸軍政府不僅缺乏大規模救災經驗，災後還未放棄攻打反抗軍，加上過往貪腐紀錄等等，令外界對其救災行政能力深感質疑。亞洲公民未來協會（ACFA）指出，目前聯合國已確認將與軍方協同救災。而在台灣，不少網友也希望捐助救災，卻不免擔心款項會落入軍政府手中。不幸之幸在於，緬甸多年抗爭經驗早已「花開遍地」，一線民間有不少自救組織，海外緬甸公民也積極組成團體，持續與家鄉的社運組織、NGO對接合作，將外界的關注和援助帶回緬甸，回流至在地社群。台灣亞洲公民未來協會與近甸行動（Taiwan Youth for Myanmar）已整理多個經緬籍人士核實的名單，另外還有來自台灣、緬甸與中國的全球去中心化志願者團隊，亦整理出「緬甸328地震捐助途徑」跨國動態名單，提供各界讀者參考。

2025-04-01 12:25