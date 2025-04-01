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曼谷大樓強震中倒塌…泰國矢言釐清原因 增進建築安全

中央社／ 曼谷1日綜合外電報導
緬甸上週發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌。法新社
緬甸上週發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌。法新社

緬甸上週發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌，此外曼谷並無特別嚴重的災情。泰國內政部長阿努廷矢言找到大樓倒塌的真正原因，「因為全都與科學有關」。

美聯社報導，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）前往現場視察時，工作人員持續用重機具清理這棟30層審計大樓的瓦礫堆，希望找到仍下落不明的78人。

查察說：「即便救出一條性命，所有努力就值得了，所以我想我們必須繼續下去。」但長期來說，重要的是確保曼谷市建築安全，這座大城有數百萬人口，在數以千計高樓大廈裡工作。

這場地震震央在緬甸瓦城（Mandalay）附近，距離曼谷超過1200公里遠，當地已逾2000人喪命。泰國則至少18人罹難，多數是在曼谷恰圖恰區（Chatuchak）市場附近的這棟大樓工地。

查察說：「我想我們必須找到根本原因，這樣至少能學到一些教訓，改善建築規範…最終獲得一些能增進曼谷安全的成果。」

在各界質疑這棟大樓的設計、建築安全守則是否落實和中國國營建築承包商之際，負責這項建築計畫的義大利－泰國合作發展公司（Italian-Thai DevelopmentPlc）股價昨天大跌27%。

興建這棟大樓的是中國中鐵十局集團有限公司子公司，去年還在網路上傳影片慶祝137公尺高的大樓封頂，內容有許多無人機拍攝畫面，並宣揚其設計、建造和計畫管理的品質。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）的家族擁有泰國最大建築集團之一，他告訴記者，已下令成立調查委員會，要在一週內向他匯報結果。他指出大樓倒塌的3個可能因素，包括設計師、檢驗員和建築工人。

他說：「我們一定會找到這棟大樓倒塌的真正原因，因為全都與科學有關。」

曼谷不在地質斷層上，但處於湄南河岸一片相對不穩定的沖積層土地，這種條件可放大高樓感受到的地面運動。曼谷長期因高樓大廈的重量而下沉，促使當局限制地下水使用，以減緩地層下陷。

查察說，建物所有人須檢查房子，若發現裂縫，應判斷是新生成還是舊有。泰國結構工程師協會（Thailand Structural Engineers Association）正招募志工幫忙檢查，近期也呼籲檢視曼谷市內所有大規模建設計畫。

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