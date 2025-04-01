快訊

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

整理包／美公布對等關稅前夕 一口氣點出對台灣「這些貿易壁壘」關切

緬甸悼念地震罹難者 全國4月1日默哀1分鐘

中央社／ 瓦城1日綜合外電報導
緬甸今天將舉國默哀1分鐘，悼念在毀滅性地震中不幸喪生的罹難者。歐新社
緬甸今天將舉國默哀1分鐘，悼念在毀滅性地震中不幸喪生的罹難者。歐新社

緬甸今天將舉國默哀1分鐘，悼念在毀滅性地震中不幸喪生的罹難者。緬甸3月28日規模7.7地震造成超過2000人死亡，目前在廢墟中找到更多生還者的機會渺茫。

法新社報導，緬甸軍政府昨天在聲明中說，全國將降半旗直至4月6日，「以哀悼（3月28日大地震）人員傷亡及災損」。

緬甸軍政府同時宣布4月1日中午12時51分02秒（台灣時間下午2時21分）開始默哀1分鐘，此時間正是震矩規模7.7強震發生之時，這是全國為期一週哀悼活動一環。

軍政府表示，民眾應原地默哀，媒體應停止廣播並秀出哀悼標誌，寺廟與佛塔也將祈福。

人口超過170萬的緬甸第2大城瓦城（Mandalay）是重災區之一，軍政府發出聲明的同時，當地救援工作的節奏與緊迫性逐漸減緩。瓦城各地民眾連續4晚露宿街頭，他們無法返回被摧毀的家園，同時也要擔心不斷發生的餘震。

軍政府昨天表示，至今已確認地震死亡人數為2056人，受傷人數超過3900人，失蹤人數仍有270人，預計傷亡人數還會大幅上升。

鄰國泰國首都曼谷已確認至少有19人死亡，地震威力導致一座興建中的30層高樓倒塌。挖土機繼續清理現場的大堆瓦礫，當地已證實12人死亡，至少75人下落不明。官員表示，他們並沒有放棄找到更多生還者的希望。

瓦城擁有1000個床位的綜合醫院已疏散人員，數以百計患者在醫院外接受治療。不願透露姓名的醫務人員說：「我們正盡最大努力。」

悶熱的天氣使得救援人員精疲力竭並加速遺體腐爛，可能讓身分識別變得困難。

然而瓦城街道昨天開始恢復通行，餐廳與街頭小販也重新營業。瓦城一座被摧毀的清真寺外，數以百計穆斯林聚集在一起進行開齋節（Eid al-Fitr）首次祈禱。

世界衛生組織（WHO）已宣布緬甸地震為最高等級的緊急狀況，緊急尋求800萬美元搶救生命；紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）也已疾呼籌集超過1億美元的援助資金。

在緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）罕見地呼籲外國伸援後，國際援助與救難隊伍陸續抵達。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）感謝主要盟友中國、俄羅斯以及印度的協助，並表示有關當局正盡最大努力。

但報導指出，儘管緬甸忙著地震善後，軍方仍持續空襲國內的武裝反抗勢力。

聯合國緬甸事務特使畢紹普（Julie Bishop）昨天呼籲各方停止敵對行動，集中精力保護平民和提供援助。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

緬甸強震挨批馳援慢半拍 美國：已派出救災團隊

多日搶救仍未能救出…緬甸強震 台婦人受困瓦城飯店罹難

網友指用緬甸地震AI影片播新聞 NCC：民視誤用已發更正

相關新聞

想捐款但害怕被軍政府利用？緬甸賑災捐助途徑彙整

2025年緬甸強震邁入第四日，已知至少2,056人死亡、3,900人受傷，許多地區還無法與外界聯繫，死傷與失蹤情況仍在擴大，美國地質調查局評估罹難者可能達上萬人。面對巨災，緬甸軍政府不僅缺乏大規模救災經驗，災後還未放棄攻打反抗軍，加上過往貪腐紀錄等等，令外界對其救災行政能力深感質疑。亞洲公民未來協會（ACFA）指出，目前聯合國已確認將與軍方協同救災。而在台灣，不少網友也希望捐助救災，卻不免擔心款項會落入軍政府手中。不幸之幸在於，緬甸多年抗爭經驗早已「花開遍地」，一線民間有不少自救組織，海外緬甸公民也積極組成團體，持續與家鄉的社運組織、NGO對接合作，將外界的關注和援助帶回緬甸，回流至在地社群。台灣亞洲公民未來協會與近甸行動（Taiwan Youth for Myanmar）已整理多個經緬籍人士核實的名單，另外還有來自台灣、緬甸與中國的全球去中心化志願者團隊，亦整理出「緬甸328地震捐助途徑」跨國動態名單，提供各界讀者參考。

曼谷大樓強震中倒塌…泰國矢言釐清原因 增進建築安全

緬甸上週發生震矩規模7.7強震，導致泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌，此外曼谷並無特別嚴重的災情。泰國內政部長阿努廷矢言找到...

緬甸悼念地震罹難者 全國4月1日默哀1分鐘

緬甸今天將舉國默哀1分鐘，悼念在毀滅性地震中不幸喪生的罹難者。緬甸3月28日規模7.7地震造成超過2000人死亡，目前在...

緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰政治人物憂同一中企參與高鐵工程

緬甸日前發生震矩規模7.7強震，波及泰國曼谷一棟由中資公司興建中的大樓倒塌。泰國媒體報導，有政治人物呼籲調查同樣有這家公...

緬甸強震災情慘重…天主教會獻上代禱祝福 緬國方濟會士發送救濟品

緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，不少民間單位發起捐款，衛福部還未設立緬甸...

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

緬甸中部發生震矩規模7.7強震，來自台灣的婦人受困瓦城的倒塌旅館，經過多日搶救未能救出，在昨天逝世。婦女的先生感謝台灣民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。