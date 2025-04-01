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緬甸強震災情慘重…天主教會獻上代禱祝福 緬國方濟會士發送救濟品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國會士，分發災民水瓶及救濟品，災民爭相索取，方濟會傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。圖／方濟會提供
緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國會士，分發災民水瓶及救濟品，災民爭相索取，方濟會傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。圖／方濟會提供

緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，不少民間單位發起捐款，衛福部還未設立緬甸賑災專戶；天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國的會士，分發災民水瓶及救濟品，災民爭相索取，方濟會傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。

方濟會在台修會劉姓神父說，「關於上周緬甸發生大地震，我們方濟會在緬甸的弟兄跟大家分享目前的災後情況，以及當地教會正在做的救濟服務，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。

3月30日，我們的一些兄弟訪問了最近受到緬甸強烈地震嚴重影響的曼德勒地區之一。訪問期間，他們目睹曼德勒人民面臨的許多挑戰。請緬甸人民在恢復時繼續祈禱。此外，我們還分發了水瓶，幫助在這個困難時期提供一些救濟。」

針對外界關切緬甸強震，災情慘重，衛福部是否設立緬甸賑災專戶？衛福部次長呂建德日前接受媒體聯訪表示，持續與外交部評估，台灣會準備好，但是最主要得看當地政府，看他們的需求是怎麼樣。

由於緬甸是軍政府統治，軍事國家訊息封閉，不管個人或機構團體，對內部需要了解都非常有限，募款在緬甸當地是誰配合他們，送到什麼地方去，做什麼事情？由什麼人來做？有名從事國際援助的基督教會人士提醒：「愛心要有智慧：奉獻請審慎小心」。因為金錢來得不容易，美善的心更是珍貴不能被污染，如果這些錢能夠正確的用在災區有需要的地方，那才能實際的幫助當地的人。

救災的募款，捐款者的美善心意非常單純非常珍貴，但是募款的機構的動機，運作的流程，經費的使用比率，當地配合機構，與實際執行的成效，….. 等等，很多的細節，比我們想像的更複雜。愛心要有智慧！所以大家捐款救災之前，請特別審慎小心，多多思考清楚。」

緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國會士，傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。圖／方濟會提供
緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國會士，傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。圖／方濟會提供
緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國會士，傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。圖／方濟會提供
緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，死傷人數不斷增加，台灣愛心不落人後，天主教台灣教會獻上代禱與祝福，國際修會方濟會在緬國會士，傳出災區照片，懇請大家繼續獻上代禱與祝福。圖／方濟會提供
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