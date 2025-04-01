緬甸強震曼谷大樓倒塌 泰政治人物憂同一中企參與高鐵工程
緬甸日前發生震矩規模7.7強震，波及泰國曼谷一棟由中資公司興建中的大樓倒塌。泰國媒體報導，有政治人物呼籲調查同樣有這家公司參與的曼谷到呵叻（Korat）高速鐵路工程。
泰國「民族報」（The Nation）昨天報導，呵叻市長候選人馬魯特（Marut Chumkhuntod）對一條曼谷到呵叻的高速鐵路興建工程表達了擔憂。
他說，這項計畫是由義大利－泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國鐵路工程集團（CREC）執行，而這個集團也負責興建曼谷的30層審計大樓，這棟大樓在緬甸3月28日發生地震後迅速倒塌。
馬魯特說，政府必須緊急評估大樓倒塌後的財務影響及對投資產生的效應。
他還強調必須評估工程結構品質和中方採取的技術，這些技術已套用在許多工程計畫中。
馬魯特呼籲大眾密切關注這些問題，尤其是與透明度相關的議題。他指出，中資集團興建審計大樓時採用的新施工技術沒挺過這次地震；同樣地，曼谷到呵叻的高速鐵路工程必須經過徹底的結構和標準檢查，以判斷中國的技術是否抗震。
他呼籲政府詳細檢查，盡快向大眾公布調查結果。
同時，呵叻府首長查瓦特（Chaiwat Chuenkosum）身為當地事故指揮中心負責人，已指派災難預防救助辦公室主任克里特（Krit Phoonkasem）帶著相關企業和中國政府工程師等人赴班邁（Ban Mai）檢查曼谷到呵叻的高速鐵路工程。
報導提到，工程師們檢查了軌道結構、車站建築和隧道結構等，沒發現與地震有關的異常狀況。他們評估所有結構都能抵抗地震，並保證結構壽命可達100年。
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