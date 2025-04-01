緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

緬甸中部發生震矩規模7.7強震，來自台灣的婦人受困瓦城的倒塌旅館，經過多日搶救未能救出，在昨天逝世。婦女的先生感謝台灣民眾對他們的關注，希望太太火化後骨灰能送回台灣。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

鄰近實階市的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）災情慘重，來自台灣的林氏夫妻在瓦城長城飯店（GreatWall）遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但太太則被困在倒塌建築物內。

不過經過多日搶救，仍未能救出這位台灣婦人，昨天下午救援隊派遣搜救犬及生命探測儀到倒塌飯店現場，現場無生命跡象。

緬甸台商總會秘書長羅振華表示，如果今天可以挖出遺體，會將遺體送到曼德勒雲南會館，擇日辦理告別式，火化後送回台灣；駐緬甸代表處僑務組組長林冠宏已經抵達瓦城，見到林先生並詳談後續相關事宜。

根據羅振華提供的影片，林先生在影片中表示他差一秒鐘就被困在旅館，逃出來後過去幾天他穿著僧侶的衣服，住在寺廟中，到寺廟有可以翻譯的人幫忙照顧他，也有來自台灣的人來關心他，他覺得這是一種親情的流露。

林先生表示，太太喜歡做善事，太太去世雖然是個人生命的終點，但也是她另一個生命的開始，就像他正在錄製影片時，太太的魂魄可能就在身邊，只是在不同世界。

林先生表示希望太太骨灰可以送回台灣，他也謝謝台灣人對他們的關注。他表示這幾天看到緬甸人沒有機器只能徒手挖，沒有安全帽也沒有口罩，他認為大家要珍惜台灣這個寶島，知足常樂、身在福中要知福。