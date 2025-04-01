緬甸強震挨批馳援慢半拍 美國：已派出救災團隊

緬甸3月28日遭到規模7.7強震重創時，美國總統川普正好解散主要海外救援機構，在中俄等國都已派出團隊下，美國今天為救災步調辯護，表示已派出一支救災團隊前往緬甸。

法新社報導，美國已宣布將提供200萬美元（約新台幣6694萬）的金援，支持緬甸當地的援助機構。緬甸地震的死亡人數已超過2000人。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）向媒體表示：「一支由駐該地區的人道主義專家組成的美國援助團隊現在正在前往緬甸，以確認人民最迫切的需求，包括緊急避難所、糧食、醫療需求與獲取水源的管道。」

然而路透社說，一名前美國國際開發總署（U.S.Agency for International Development, USAID）官員和一名知情人士說，這3人評估團隊的出發行程，因為緬甸軍事統治者核發簽證問題而受到耽擱。

此外，他們還說，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（Department of Government Efficiency,DOGE）指示大砍資金、終止與承包商的合作與計劃解僱幾乎所有USAID職員，使川普政府的整體應對行動受到阻礙。

在緬甸發生地震當天，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）表示，他正式解散美國國際開發總署，聲稱在削減超過80%的計畫後，獲得的「收益太少，成本太高」。

在2024年2月之前領導USAID人道主義援助局的查爾斯（Sarah Charles）說，「由於內部對於因應能力與因應意願存在許多困惑」，連帶影響了整體應對行動。

中國、俄羅斯與印度已派遣團隊前往緬甸。以往，在世界各地發生地震等天災後，在USAID指導下，美國都會迅速派遣救援團隊提供援助。

被問到美國這次的反應是否比平時慢半拍時，布魯斯說：「有人認為這顯然是削減USAID資源與那類援助資金所致，我不認同這樣的觀點。這樣的變化是由許多不同的因素造成。

她沒有詳細說明，但表示美國「終於」收到緬甸的正式請求。緬甸軍政府正遭受華府嚴厲制裁。她還說，這筆200萬美元資金將直接撥給已在當地的組織。

2008年，同樣處於軍事統治下的緬甸遭遇強烈氣旋襲擊，美軍空運了110萬磅的救援物資。

緬甸軍政府與中國長期以來關係密切。美國曾在緬甸轉型至民主時試圖擴大影響力，但在緬甸軍方於2021年2月推翻文職領導人後，相關進程戛然而止。