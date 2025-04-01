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台灣婦人受困瓦城倒塌飯店罹難 駐緬甸代表處協助後事

中央社／ 台北1日電
圖為救援人員30日在受到地震重創的緬甸第二大城瓦城從事救援。新華社
圖為救援人員30日在受到地震重創的緬甸第二大城瓦城從事救援。新華社

緬甸強震導致瓦城飯店倒塌，台灣婦人受困多日已證實罹難。外交部今天表示，駐處已當面向家屬表達哀悼之意，並將全力協助家屬辦理後事。

緬甸發生震矩規模7.7強震，第二大城瓦城災情嚴重。來自台灣的一名婦人受困瓦城的倒塌飯店，經過多日搶救未能救出，在昨天逝世，這是緬甸強震中目前已知唯一的台灣罹難者。

外交部上午回覆中央社提問表示，緬甸強震造成首都仰光與瓦城陸空交通中斷且通訊不良，駐緬甸代表處委請當地僑胞就近協助關照。

外交部說明，經連日搜救，駐處人員並在陸路交通許可下於3月31日晚間趕抵瓦城，隨即前往倒塌旅館參加救援，獲家屬告知，同日下午經搜救團隊偵測，現場已無生命跡象，當事人已不幸罹難。

外交部說，駐處人員即向家屬當面致悼及關懷，駐緬甸代表周中興亦致電家屬，代表政府表達哀悼之意，並將全力協助家屬辦理後事。

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