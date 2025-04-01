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多日搶救仍未能救出…緬甸強震 台婦人受困瓦城飯店罹難

中央社／ 曼谷1日專電
緬甸強震傷亡慘重，圖為3月31日救援人員在瓦城倒塌的建築中搜救可能的生還者。（路透）
緬甸強震傷亡慘重，圖為3月31日救援人員在瓦城倒塌的建築中搜救可能的生還者。（路透）

緬甸發生震矩規模7.7強震，第二大城瓦城災情嚴重。來自台灣的一名婦人受困瓦城的倒塌飯店，經過多日搶救未能救出，在昨天逝世，這是緬甸強震中目前已知唯一的台灣罹難者。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

鄰近實階市的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）災情慘重，來自台灣的林氏夫妻在瓦城長城飯店（GreatWall）遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但太太則被困在倒塌建築物內。

緬甸台商總會秘書長羅振華今天表示，林先生除了手臂和頭部有外傷外，健康精神狀態還好，但昨天下午救援隊派遣搜救犬及生命探測儀到倒塌飯店現場，現場無生命跡象，林先生釋然妻子已經去世。

羅振華表示，如果今天可以挖出遺體，會將遺體送到曼德勒雲南會館，擇日辦理告別式，火化後送回台灣；駐緬代表處僑務組組長林冠宏已經抵達瓦城，見到林先生並詳談後續相關事宜。

地震 緬甸 緬甸強震

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