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震後60小時 緬孕婦奇蹟獲救

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅、記者劉懿萱／綜合報導
中國大陸搜救團隊三月卅一日在受強震重創的緬甸瓦城，救出一名受困逾六十小時的孕婦；圖由新華社釋出。（美聯社）
中國大陸搜救團隊三月卅一日在受強震重創的緬甸瓦城，救出一名受困逾六十小時的孕婦；圖由新華社釋出。（美聯社）

緬甸軍政府三月卅一日指稱，廿八日規模八點二強震後的罹難者已達二○五六人、傷者逾三九○○人，還有二七○人仍下落不明。另據英國廣播公司（ＢＢＣ）同日報導，泰國則有廿人喪生，其中曼谷興建中的審計局辦公大樓共十三人死亡（八男、五女），該大樓的瓦礫堆中還有七十四人受困。

在馳援的中俄緬搜救隊經五小時作業後，當天從緬甸第二大城瓦城（曼德勒）倒塌建築物的瓦礫堆中搶救出一名受困逾六十小時的孕婦，獲救時生命徵象良好。緬甸當局表示，截至三月卅一日上午，廿八日強震後已發生達卅六次餘震。

世界衛生組織（ＷＨＯ）三月卅一日宣布，將緬甸震災列為該組織最高等級（三級）的緊急事件。緬甸前實質領袖翁山蘇姬兒子阿里斯對英國廣播公司（ＢＢＣ）指稱，自地震發生以來，他尚未得到任何有關翁山蘇姬健康狀況的確認。

華爾街日報引述緬甸天主教救濟會駐仰光負責人布萊格報導，「我們預估至少有一萬人罹難」。鑑於緬甸基礎設施和通訊系統嚴重受損，造成救災進度遲緩。瓦城阿馬拉布拉鎮的一位搜救人員說，災區空氣中瀰漫腐爛屍體的臭味。

另據讀賣新聞三月卅一日報導，據日本政府工作小組會議同日公布的最新預估，若發生規模九的南海海槽地震，罹難者恐達廿九點八萬人，並首次試算因此間接死亡的「災害關聯死」人數恐達五點二萬。

緬甸強震，連日來救援卻無法深入災區，XRSpace創辦人兼董事長周永明、名導趙德胤等緬甸華僑昨向國際泣訴，指災情遠比外界了解的更嚴重，震央實皆省逾八成五房舍倒塌幾乎變廢墟，全市充滿屍臭，病患被趕出醫院，急缺醫療、物資和食物。志工叮嚀「不要捐給緬甸政府等單位，到不了災民手上，要走民間」。周永明也憂心當地氣溫達攝氏四十度，恐爆發疫情。

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