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緬甸地震災情慘重 在台學生淚訴家遭震垮無能為力

中央社／ 台北31日電

緬甸28日規模7.7強震災情慘重。出身緬甸的導演趙德胤盼透過記者會讓大眾關注緬甸震災，一名在台緬甸學生哭訴自己無能為力，「我的家被震垮」，當地民眾只能等待救災、眼看屍體發臭。

XRSpace創辦人暨董事長周永明、導演趙德胤是在台緬甸華人，今天與在台緬甸學生團體和關注緬甸地震的志工一起開記者會，號召社會大眾關注緬甸震災。

周永明表示，緬甸地震震央位在瓦城（曼德勒）旁邊的實皆市（Sagaing），受創最嚴重的區域比台灣全島還大，當地許多城鎮建物倒塌，有些地方因對外交通道路全毀尚無法進入，目前能獲得的資訊有限，仍等待救難團隊進入及修復。

周永明說，緬甸地震賑災現在有很多民間自主救濟，需要大家的力量，提供急難救助及醫療資源。

趙德胤表示，「我的母親還在那邊，我從來沒有這麼恐懼過。這次不只是我的家鄉，而是我們人類的悲劇，全世界都是人，希望大家用善良、慈悲去看待。即便今天看新聞多停留5秒都是一個善舉、慈悲。」

在台緬甸華人眾多，許多人在一夕之間得知面臨家園全毀、家人傷亡的劇變，他們也到現場呼籲大家關注緬甸震災。

一名王姓學生哭著表示，「我家在瓦城重災區，至今還有2名親人受困，沒有消息。我們手足無措，只能眼睜睜等待救援人員到現場，有種無能為力的感覺，只能轉發求救訊息。我們需要國際關注、臨時住所，但現在只能看著屍體發臭。」

另一名馬姓學生表示，80歲的姨婆在瓦城埋於廢墟中，原本呼叫還有回音，現在已經沒有回音，到現在還沒找到屍體，「因為救援隊人手不夠，還要排隊，靠近震央的地方更嚴重，還有更多地方外界的人不知道，想請各界有能力的幫幫忙。」

伍老闆在緬甸開運輸公司，目前僅留仰光持續營運，其餘分公司都暫停營運，400名員工全數投入救援工作，她表示，「因為瓦城那裡缺人、缺物資，雖然我們公司受損很嚴重，但人沒事，我們就應該出來幫忙。」

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