緬甸地震傷亡數持續增加 軍政府：已知2056死逾3900傷
緬甸執政的軍政府今天表示，國內中部地區大地震造成的死亡數已經增加到2056人，另有超過3900人受傷。
法新社報導，緬甸28日發生規模7.7的淺層地震後已過了3天，軍政府發言人在聲明中說道，還有270人下落不明。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導稱，緬甸罹難人數已破2000人。
這場地震的震央靠近瓦城（Mandalay），在緬甸造成大規模破壞，並在鄰國泰國造成災損和人員死亡。
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