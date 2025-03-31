地震後在台緬甸人心繫親友 憂捐款難抵受災戶手中

緬甸28日強震導致當地及東邊的泰國至少已有1700人喪命，地震3天後，許多在台緬甸華人仍深切擔憂親朋好友的安危。據估台灣約有16萬緬甸華人，其中10%來自重災區瓦城。

高齡76歲的楊碧英（Yang Bi-ying，音譯）大半輩子住在台灣，看到電視閃過緬甸地震的影像，她只能為居於當地的家人哭泣。

楊碧英有一個媳婦住在緬甸中部城市瓦城（Mandalay），楊碧英說她平安無事，其他住在仰光的親戚也沒有受到影響。

現年48歲的小吃店老闆娘葉梅欽（Yeh Mei-chin，音譯）用智慧型手機向法新社展示地震造成的破壞，「老家附近有好幾座房屋倒塌，死了許多人」。

葉梅欽28日花了幾個小時才聯絡上她在瓦城的母親和姊妹，她們安然無恙，但嚇得不敢回家。

在台灣的緬甸人用Line、微信等社群媒體平台聯絡緬甸親友，並密切注意當地狀況，但網路連線一直斷斷續續。

大學生翁喬紹（Aung Kyaw Zaw，音譯）一直透過臉書（Facebook）追蹤事態發展，他在上面看到報導說，鄰近震央的實皆市（Sagaing）瀰漫「惡臭…像是遺體腐爛的氣味」。

這位24歲大學生表示，他有和住在地震災區的一些朋友傳訊息，但「有些人（地震後）還沒有上線」。

也有人擔心給緬甸的捐款無法抵達有需要的人手中。

另一位24歲大學生伊欽（Yi Chint，音譯）談到：「軍政府只在乎打仗之類的事情，他們沒有真的為人民提供多少幫助。我認為實際上只有很少的捐款會到民眾手中。」