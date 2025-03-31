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緬甸強震缺物資、救援團隊 在台緬人落淚發聲求關注

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
緬甸3月28日發生規模7.7大地震，在台緬人、僑生今出面呼籲外界關注緬甸地震。記者劉懿萱／攝影
緬甸3月28日發生規模7.7大地震，在台緬人、僑生今出面呼籲外界關注緬甸地震。記者劉懿萱／攝影

緬甸3月28日中午12點50分左右，發生規模7.7大地震，至今已有數千人喪生，但救援仍無法深入災區，尤其震央的緬甸西北部實皆省災情慘重，逾8成5房舍倒塌。XRSpace創辦人暨董事長周永明、名導趙德胤皆為緬甸華僑，今喊話盼獲全世界關注，讓更多物資、人力進入緬甸。兩人講話時不停落淚、哽咽，場面哀戚。

趙德胤說，他16歲來台灣，當時遇到921大地震，年紀輕什麼都不懂，就跟著教官一同去搬屍體，直到被發現年紀太少，後來在學校搬物資、安置難民。這個體驗讓他深刻理解，看到不好的事情，自己的良知會促使你行動，他剛從緬甸回來，但母親還在那，「我從來沒有這麼恐懼過，這次不只是我的家鄉，而是我們人類的悲劇。」

趙說，當地有餘力的年輕人都已經赴現場救災，這2年戰亂，緬甸人民多數逃到瓦城（又稱曼德勒），如今遇地震，對戰爭災民更艱辛，群組上有人呼籲有電鑽、挖土機都可以帶過去，但很多人沒有，就有人回「那沒關係，人來就可以。」趙說到此忍不住落淚，一旁周永明也不停拭淚。

周永明指出，緬甸現在最缺乏的是急難救助，甚至最基本民生物品及醫療，且緬甸醫院也都震壞了，住院病人全被趕出來，第一缺的是醫療團隊，尤其是有救難經驗的醫療團隊，第二是各種藥物，第三則是食物。

周透露，很多災民沒地方住只露宿在外，當地氣溫高達39、40度，他們認為最有效的援助，是直接透過民間，「不要把錢捐給什麼單位。」現場一位志工馬上強調，最好不要發給緬甸政府，因為他們根本沒有幫助人民。

外交部尚無法和緬甸政府取得正式聯繫，台灣救援物資無法進入，只能先建立聯繫窗口。周永明坦言，有些事無法明說，但緬甸目前接受民間資源，透過民間管道可能也會最有效的。

當地物流貨運公司ArLuPost伍姓總經理指出，緬甸從仰光到曼德勒有兩條路，一是快速道路，另一個是舊路，舊路尚可通行，每天從仰光運送物資進入曼德勒。她憂心，緬甸政府政變後各種卡關，地震前緬甸就已經很缺醫療物資，她每半年回台灣都會帶足半年內可能會用到的藥物。更憂心接下來會有霍亂或其他疫情。

台大馬姓僑生指出，6年前緬甸來台就讀僑生不到百人，近2年政變後越來越多人離開緬甸，人數暴增到1年近1500人，地震後台大將提供急難救助金，現正造冊中；台師大僑生先修班楊姓僑生說，實皆省位於震央受損更嚴重、幾乎變廢墟，「當地人都說全市充滿屍臭味」，且當地溫度高，救援行動太慢，政府不給進災區，現在急需冰塊、裹屍袋、口罩等物資。

導演趙德胤今出席記者會。記者劉懿萱／攝影
導演趙德胤今出席記者會。記者劉懿萱／攝影
導演趙德胤今出席記者會，講到一半哽咽落淚。記者劉懿萱／攝影
導演趙德胤今出席記者會，講到一半哽咽落淚。記者劉懿萱／攝影

地震 緬甸 緬甸強震

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