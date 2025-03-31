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113年公益勸募逾78億創新高 緬甸賑災專戶待評估

中央社／ 台北31日電

衛生福利部今天公布民國113年全國公益勸募統計，實募金額逾新台幣78億元，創有紀錄以來最高。針對緬甸強震，官方是否設立賑災專戶，衛福部表示，正持續與外交部評估。

根據衛福部統計，113年實募金額達78億6193萬2215元，較112年增加23億7911萬5967元，成長率為43.39%。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐接受媒體聯訪時表示，勸募來源主要是來自於0403花蓮大地震，單就賑災基金會募款就有16億元。

楊雅嵐提到，勸募活動案件數及勸募所得逐年增加，活動用途以社會福利事業、社會慈善事業占支出總額比率共計42.85%為最多，援外或國際人道救援占39.95%次之。

緬甸3月28日發生規模7.7強震，災情慘重，台灣愛心不落人後，不少民間單位發起緬甸地震捐款專區，衛福部是否設立緬甸賑災專戶備受關注。衛福部次長呂建德接受媒體聯訪表示，持續與外交部評估，台灣會準備好，但是最主要得看當地政府，看他們的需求是怎麼樣。

至於民間單位希望前往緬甸提供人道救援的隊伍傳出卡關，衛福部長邱泰源說，在各國需要幫助的時候，台灣非營利組織、醫院等民間單位過去都曾積極爭取參與，由於台灣與緬甸外交關係，衛福部當然都會準備好，隨時配合外交部進行官方處理。

地震 緬甸 緬甸強震

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