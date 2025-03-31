台灣搜救隊到不了緬甸 大批網友仍衷心感謝

緬甸受規模7.7強震襲擊，台灣搜救隊第一時間整裝待命馳援，不過消防署昨天表示解除待命。消息發布後，不少網友仍感謝台灣的人道精神與援助意願，甚至留言「對不起你們」。

緬甸28日強震釀多人死傷，內政部消防署昨天透過新聞稿表示，截至晚間6時止，國際搜救隊伍已部署13隊，包括中國國際搜救隊（CHN-02）、中國公羊隊（NGO）等，且還有13支隊伍動員中，總救災量能足以因應，台灣搜救隊已解除待命，並恢復正常勤務運作。

昨晚消息一出，在網路上引發大量討論，相關新聞在中央社新聞粉絲團臉書（Facebook）發布後不到20小時，就吸引2000多次分享、近800則來自國內外網友的留言。

根據留言內容，許多網友感謝台灣的努力，「祝福災民平安度過危機！台灣政府已經盡力」，也有人表示「衷心感謝你們為拯救緬甸的人民所做的努力，不會忘記你們的友好努力」。

也有網友留言指出，「我無法理解緬甸政府那殘酷的想法。到現在，仍有許多人被壓在倒塌的建築物下，甚至因無法及時獲救，屍體已開始腐爛發出惡臭。對於那些努力前來救援的人們，由衷感謝。然而，我們仍然需要更多的救援隊伍」。

對於台灣搜救隊無法進入緬甸，有來自地區標註為緬甸的帳號表示，非常感謝台灣人民幫忙，「我們對不起你們，真的不好意思」。也有人說，但這是緬甸政府的決定，並不是人民的意願，但還是非常感謝台灣隊。

更有網友指出，緬甸軍政府不敢接受台灣幫助，是因為他們支持中國；但其實這種狀況之下，人民都需要幫助，不管是誰，「幫助的國家就是好朋友」。

也有人表示，身為緬甸人，由衷感謝台灣在地震後展現的人道精神與援助意願，「那麼多人正在受苦，卻無法獲得應有的幫助」，謝謝台灣即使被拒於門外，仍然願意伸出援手，祝願所有受災的人早日重建家園。