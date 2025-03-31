台中慈濟醫院響應緬甸震災救援 募心募愛祈福也捐款

緬甸中部3月28日發生強震，災情嚴重，台中慈濟醫院今天舉辦午間祈禱，醫院人員與社區居民踴躍參與，醫院人員捐出平日存下零錢累積的竹筒，盼透過集體祝禱與善心挹注，將無形的慈悲化為跨國救援力量。

台中慈濟醫院大廳螢幕今天播放緬甸與泰國受災畫面，傾倒的建築、滿地瓦礫，災民驚慌失措，救援人員徒手挖掘廢墟，證嚴法師說，面對氣候異常與人心不安，人人需發自內心虔誠祈禱，期盼天下平安、四大調和。

台中慈濟醫院長簡守信表示，緬甸當地政局不穩，加上強震與酷熱氣候，災民承受極大壓力，失去家園與親人的痛苦尤為沉重。慈濟秉持慈悲精神，透過募心募愛，希望凝聚更多資源，將善念化為實質助力，援助災民重建家園。

今天出席活動的醫院人員紛紛捐出平日存下零錢累積的竹筒，耳鼻喉部主任周一帆回憶九二一地震的慘痛經歷，他深知災區環境的艱困，號召科部同仁共同獻愛心，盼能為緬甸、泰國的災民盡一分心力。