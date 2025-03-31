緬甸地震難自救「受災面積比台灣大」 在台緬生痛哭：家人被埋出不來

「緬甸戰事混亂、國家已無力自救，盼各界能多關注、伸出援手！」緬裔導演趙德胤31日與XRSpace創辦人周永明與在台緬甸受災者家屬召開記者會，呼籲各界多關注緬甸震災。趙德胤在現場哽咽到多次說不出話、拿衛生紙拭淚。周永明強調，緬甸最嚴重的受災面積比台灣還大，盼各界能多協助。

戰亂增加救災難度

XRSpace創辦人周永明、導演趙德胤以及在台緬甸受災者家屬31日緊急召開記者會。趙德胤強調，緬甸70%的地方這5年都在戰亂中，很多難民因此逃到曼德勒，但如今該地區卻成為地震最嚴重的區域。周永明也說，曼德勒的機場全毀，許多地區是反抗軍控制，因此救災非常不容易。

現場也播放當地民眾自主救災的影片，有民眾明知家人就在廢墟堆裡面，也有對外界的喊聲有回應，但就是受困、出不來的絕望；當地民眾拍影片時，無奈希望有挖土機的人前來協助。許多在場的緬甸學生忍不住低聲啜泣。周永明也多次拿出衛生紙拭淚。

需要物資、臨時住所

「我的母親還在那邊，從來沒有那麼恐懼過！」趙德胤歎說，緬甸震災的嚴重程度，不只對緬甸人來說是悲劇，對全球人類都是。他透露在震災後，手機裡10幾個群組都在傳災後建築斷垣殘壁的狀況；在台緬生洪同學痛哭說，自己的阿姨被埋在廢墟裡還出不來，當地需要更多專業設備與臨時住所。

趙德胤也呼籲緬甸許多武裝團體，暫時先放下槍枝、停止戰爭，並優先救災。有記者詢問當地目前最缺乏什麼？周永明回應說，當地缺少急難救助的物資、民生與醫療團隊，尤其緬甸從疫情時期就很缺醫療物資。趙德胤則說，在台緬甸學生在實質與心理層面可能需要更多輔導，盼我國政府能協助。

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