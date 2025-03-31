快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

緬甸地震難自救「受災面積比台灣大」 在台緬生痛哭：家人被埋出不來

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在台緬人與學生31日緊急召開記者會，呼籲各界更關注緬甸震災災情。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
在台緬人與學生31日緊急召開記者會，呼籲各界更關注緬甸震災災情。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

緬甸戰事混亂、國家已無力自救，盼各界能多關注、伸出援手！」緬裔導演趙德胤31日與XRSpace創辦人周永明與在台緬甸受災者家屬召開記者會，呼籲各界多關注緬甸震災。趙德胤在現場哽咽到多次說不出話、拿衛生紙拭淚。周永明強調，緬甸最嚴重的受災面積比台灣還大，盼各界能多協助。

戰亂增加救災難度

XRSpace創辦人周永明、導演趙德胤以及在台緬甸受災者家屬31日緊急召開記者會。趙德胤強調，緬甸70%的地方這5年都在戰亂中，很多難民因此逃到曼德勒，但如今該地區卻成為地震最嚴重的區域。周永明也說，曼德勒的機場全毀，許多地區是反抗軍控制，因此救災非常不容易。

現場也播放當地民眾自主救災的影片，有民眾明知家人就在廢墟堆裡面，也有對外界的喊聲有回應，但就是受困、出不來的絕望；當地民眾拍影片時，無奈希望有挖土機的人前來協助。許多在場的緬甸學生忍不住低聲啜泣。周永明也多次拿出衛生紙拭淚。

需要物資、臨時住所

「我的母親還在那邊，從來沒有那麼恐懼過！」趙德胤歎說，緬甸震災的嚴重程度，不只對緬甸人來說是悲劇，對全球人類都是。他透露在震災後，手機裡10幾個群組都在傳災後建築斷垣殘壁的狀況；在台緬生洪同學痛哭說，自己的阿姨被埋在廢墟裡還出不來，當地需要更多專業設備與臨時住所。

趙德胤也呼籲緬甸許多武裝團體，暫時先放下槍枝、停止戰爭，並優先救災。有記者詢問當地目前最缺乏什麼？周永明回應說，當地缺少急難救助的物資、民生與醫療團隊，尤其緬甸從疫情時期就很缺醫療物資。趙德胤則說，在台緬甸學生在實質與心理層面可能需要更多輔導，盼我國政府能協助。

【更多精采內容，詳見

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

地震傷亡慘重 緬甸宣布3月31日至4月6日全國降半旗哀悼

緬甸強震／中救援國家隊搭「運20」出動 廢墟下已救出多人

緬甸強震／「爸媽在瓦礫下」災區屍臭瀰漫 倖存華人自救

緬甸地震台灣救援隊無緣馳援 在台緬人難理解

相關新聞

地震傷亡慘重 緬甸宣布3月31日至4月6日全國降半旗哀悼

據央視新聞報導，緬甸政府宣布3月31日至4月6日為全國哀悼日，全國降半旗對地震遇難者表示哀悼。據緬甸國家管理委員會當地時...

台灣搜救隊到不了緬甸 大批網友仍衷心感謝

緬甸受規模7.7強震襲擊，台灣搜救隊第一時間整裝待命馳援，不過消防署昨天表示解除待命。消息發布後，不少網友仍感謝台灣的人...

緬甸地震難自救「受災面積比台灣大」 在台緬生痛哭：家人被埋出不來

「緬甸戰事混亂、國家已無力自救，盼各界能多關注、伸出援手！」緬裔導演趙德胤31日與XRSpace創辦人周永明與在台緬甸受災者家屬召開記者...

緬甸反抗勢力宣布局部停火 以利震後救援工作

緬甸反軍方陣營成立的「全國團結政府」（National Unity Government）宣布單方面局部停火，以利強震後...

台中慈濟醫院響應緬甸震災救援 募心募愛祈福也捐款

緬甸中部3月28日發生強震，災情嚴重，台中慈濟醫院今天舉辦午間祈禱，醫院人員與社區居民踴躍參與，醫院人員捐出平日存下零錢...

不只參與泰國倒塌審計局大樓 陸企「中鐵十局」還有哪些海外項目？

此次緬甸強震，千里之外興建中的泰國審計局辦公大樓成為曼谷唯一倒塌的高層建築，引發外界關注。參與這棟高樓興建的「中鐵十局」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。