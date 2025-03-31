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地震傷亡慘重 緬甸宣布3月31日至4月6日全國降半旗哀悼

聯合報／ 大陸中心／即時報導
緬甸強震傷亡慘重，圖為31日救援人員在瓦城倒塌的建築中搜救可能的生還者。（路透）
緬甸強震傷亡慘重，圖為31日救援人員在瓦城倒塌的建築中搜救可能的生還者。（路透）

據央視新聞報導，緬甸政府宣布3月31日至4月6日為全國哀悼日，全國降半旗對地震遇難者表示哀悼。據緬甸國家管理委員會當地時間30日下午2時許通報，強震已造成緬甸全國死亡人數約1,700人，另有約3,400人受傷、約300人失蹤。此後緬甸官方即未再公布最新災情。

報導稱，3月28日14時20分在緬甸發生7.9級地震，中國雲南多地震感強烈。本次地震是今年以來全球發生的第17次六級及以上地震，是今年以來的最大地震，也是全球近十年來陸地最強地震。

大陸外交部發言人郭嘉昆在31日下午例行記者會上表示，地震發生後，中國迅速啟動應急機制，全力開展救援和領事保護工作。雲南救援醫療隊震後18小時即抵達緬甸，是第一支進入地震災區的國際救援隊，並會同當地救援力量成功救出一名被困受災人員。

郭嘉昆說，中國救援隊、中國國際救援隊、香港特區救援隊、中國紅十字國際救援隊星夜入緬馳援，中國各地民間救援力量已經或者正在進入緬甸。目前，已有約400名中國地震專家，救援、醫護人員在緬各地參與抗震救災，中方救援隊已救出6名倖存者。

此外，中方宣布向緬方提供人民幣1億元（約合新台幣4.6億元）緊急人道主義援助，提供帳篷、急救包、食品、飲用水等急需物資，首批物資已經運抵緬甸，中國紅十字會也提供了救災物資援助。

地震 緬甸 緬甸強震

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