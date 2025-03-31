不只參與泰國倒塌審計局大樓 陸企「中鐵十局」還有哪些海外項目？

此次緬甸強震，千里之外興建中的泰國審計局辦公大樓成為曼谷唯一倒塌的高層建築，引發外界關注。參與這棟高樓興建的「中鐵十局」，是以建築工程施工總承包為主業的大陸國有特大型企業集團，除了大陸各地眾多重大公共工程建設外，近年來，中鐵十局的業務還遍及拉丁美洲、非洲及南亞，泰國更是其中的重點。

中鐵十局是中國中鐵股份有限公司旗下重要成員單位，公開資料顯示，中鐵十局公司註冊資本金達人民幣13.34兆元，年施工能力逾人民幣300億元，現有員工超過1.4萬人。

中鐵十局曾先後參與京九鐵路、青藏鐵路、京滬高鐵、滬杭高鐵等百餘條大陸國家大型鐵路工程建設，並承建濟南、青島、徐州、煙台等新車站和鐵路樞紐工程，還先後參與濟青、京滬、連霍、濟廣等百餘條高速公路建設，建成高速公路總長1,500多公里，參建各類大橋、特大橋1,000多座。

此外，中鐵十局還曾參與廣州、深圳、成都、大連、武漢、福州、長春、西安、貴陽等多個城市的地鐵和輕軌交通項目，並完成大陸國內多地千餘項高層建築、大型廠房、環保水務等工程項目，公共工程的經驗相當豐富。

根據中鐵十局微信公眾號消息，今年2月，中鐵十局承建的阿根廷馬里亞納鹽湖工廠正式投入使用。該廠位於阿根廷薩爾塔省薩爾塔市工業園區，是中阿兩國礦業能源領域合作的象徵性工程。

近年來，中鐵十局在海外的重點項目還包括：秘魯安蒂普拉諾醫院，該醫院是秘魯國家醫保局重點民生工程，項目規劃190張病床，15類檢查科室，5個手術室，一天最多可接納2,000名病患，預計2025年建成交付。目前，該項目的主體結構已全部完成。

秘魯錢凱港長1.84公里的錢凱隧道以及約5.26公里的交流道和連接道路，也是由中鐵十局承建。

中鐵十局還為東非國家肯亞的國防部承建總建築面積達11.8萬平方米（約3.57萬坪）的住宅項目，以及該國馬拉瓦供水項目和南迪山供水項目。

此外，中鐵十局在智利、白俄羅斯、委內瑞拉、南部蘇丹、烏干達、獅子山、斯里蘭卡等國外也有數個工程及採礦投資開發等項目，泰國則是中鐵十局近年重點經營的市場。

除泰國審計局辦公大樓，根據中鐵十局微信公眾號消息，位於泰國普吉島的普吉別墅和普吉皇家大學宿舍樓、泰國清萊皇太后大學醫護人員宿舍樓、中泰鐵路一期土建工程C3-1標等，也都由中鐵十局承建。

以中鐵十局豐富的營造經驗，何以泰國審計局大樓會爆炸般瞬間崩解？據BBC中文報導，泰國結構工程師協會主席皮瑪馬斯（Amorn Pimarnmas）表示，曼谷鬆軟的土壤可能也是造成塌陷的原因之一，因為它可以將地面運動放大三到四倍。

但他也補充說，「還有其他假設，例如材料（混凝土和鋼筋）品質以及結構系統中的一些不規則性。這些仍待仔細調查。」

倫敦帝國學院地震工程資深講師馬拉加-丘基塔佩（Christian Málaga-Chuquitaype）在研究影片後表示，該大樓採用「無梁樓板」（Flat Slab）設計可能是原因。

「『無梁樓板』系統是一種建造建築物的方法，其中地板直接放置在柱子上，而不使用橫梁」，他解釋，「想像一下，一張僅由腿支撐的桌子，下面沒有額外的水平支撐。」

他指出，「雖然這種設計具有成本和建築優勢，但在地震期間表現不佳，經常以脆性和突然（幾乎爆炸）的方式失效。」