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緬甸強震波及泰國 曼谷政府辦公大樓疏散百人

中央社／ 曼谷31日專電

緬甸發生震矩規模7.7強震，距離震央1000多公里的曼谷受波及，許多高樓大廈出現裂痕，今天早上政府綜合辦公大樓出現巨大聲響且建築物出現裂痕，百位民眾和公務員立即被疏散。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰近中國、泰國皆感受震動。

曼谷位於震央東南方約1000多公里，但仍受波及，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，百名工人受困倒塌的建物內，已知有11人死亡，18人受傷，78人失蹤。

由於曼谷幾乎沒有地震，建築物沒有特別重視防震，地震後曼谷許多高樓大廈出現裂痕，上百棟建築物被列為結構需要檢視的危樓。

今天早上位於建瓦他那（Chaengwattana）區的政府綜合辦公大樓傳出巨大聲響，且可以看到建築物出現裂痕，在辦公大樓內的公務員和民眾立即被疏散離開大樓，大樓也隨即封閉等待進一步檢查。

不只政府綜合辦公大樓疏散人群，刑事法院和勞工部也都在早上疏散員工。

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