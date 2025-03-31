緬甸地震台灣救援隊無緣馳援 在台緬人難理解

緬甸28日規模7.7強震多人死傷，台灣救援隊卻未能進災區搶救，部分在台灣的緬甸學生和民眾今天說，台灣搜救隊經驗豐富，不解緬甸為何無法讓台灣搜救隊進入。

內政部消防署30日說，國際搜救隊伍已部署13隊，還有13隊動員中，總救災量能足以因應，國內搜救隊已解除待命。

不少緬甸網友看到新聞後，紛紛在網路社群留言感謝台灣願伸出援手，也不解為何緬甸軍政府讓中國進緬甸，而不讓經驗豐富、救災非常專業的台灣協助救援。

1名就讀國立暨南國際大學的緬甸研究生告訴中央社記者，台灣搜救隊經驗豐富，聽說由於緬甸軍政府因素，導致台灣無法派人到緬甸幫忙，但緬甸還有很多地方需救援，不解為何無法讓台灣搜救隊進災區。

她說，昨天聯繫緬甸友人，得知有些地方已屍臭味飄散，可能是救援人力不足，來不及救出受困者，很可惜救災經驗豐富的台灣搜救隊無法前往幫忙。

她說，很感謝台灣，也在找「令人安心」的捐款管道，擔心捐款「可能不會真正到災民手中，會被其他人挪用」，希望透過台灣可信賴的非政府組織；希望台灣、國際社會持續關注，讓緬甸能有更多援助。

來自緬甸的國立台灣師範大學僑生聯誼會長廖明東表示，他有親人、朋友在這次地震中過世，現在緬甸非常需要救援，尤其是建築物大量倒塌，很多人還困在裡面，時間一分一秒流失，都可能奪走寶貴生命，急需挖掘機或搜救人員。

廖明東說，希望全球善心人士和國際救援團隊都能到緬甸，在黃金救援時間內找到更多有機會生還的人，後續包括災民安置、災後重建等也需要國際援助。

9年前自緬甸到台灣就學的瞿姓民眾表示，台灣搜救隊雖不能進緬甸，仍希望台灣政府可提供當地更多幫助。