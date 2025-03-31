陸救援隊已在緬甸救出6人 強震致中國公民1死15傷

據央視新聞報導，截至當地時間3月31日8時，中國救援隊在緬甸受災嚴重的瓦城（大陸稱「曼德勒」）持續開展救援工作，共成功救出4名倖存者，包括3名成年女性和1名女童。至此，中方救援隊在緬甸已救出6名倖存者。

報導稱，中國救援隊於30日17時抵達瓦城後，立即派出前突力量赴人員埋壓地區實地踏勘開展工作，有序實施救援。31日零時40分，中國救援隊在長城飯店作業場地搜救出一名成年女性被埋壓人員，這是中國救援隊救出的第一名倖存者。

31日5時37分許、6時20分許、7時15分許，中國救援隊、中國公羊救援隊在天空公寓作業場地，通過切割、破拆、移除、繩索轉運等救援技術，先後救出1名被困女童和包括1名孕婦在內的2名被困女性。目前，獲救人員已經送醫治療。

央視新聞指出，中國應急管理部統籌組織的5支社會應急力量共91人已全部抵達緬甸，正在參與或協助救援行動。經勘察評估，30日晚，中國救援隊在中國駐瓦城總領館附近一處空曠地帶建立營地，當晚已建成。

自30日起，中方多支救援隊在緬甸地震災區全力開展搜救。當地時間30日，中方救援隊在當地救援力量配合下成功救出兩名倖存者。

當地時間30日5時，中國雲南救援醫療隊在奈比多（大陸稱「內比都」）一家醫院的廢墟下，救出一名已被困近40個小時的老人。

30日9時30分許，中國湖南嶽麓藍天救援隊在瓦城佛學禮堂所在地成功救出一名倖存者。

另，經中國駐緬甸大使館確認，截至3月31日北京時間上午11時，緬甸強震已致當地1名中國公民遇難、15人受傷。目前，中國駐緬甸使領館正在協助遇難者家屬處理後事。