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大陸救援隊在緬甸瓦城救出被埋超60小時幼童

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
31日凌晨，大陸國家救援隊在緬甸曼德勒市，救出一名在廢墟中被埋壓超60小時的幼童。（央視截圖）
31日凌晨，大陸國家救援隊在緬甸曼德勒市，救出一名在廢墟中被埋壓超60小時的幼童。（央視截圖）

據大陸央視新聞消息，當地時間3月31日5時37分，經過持續奮戰，大陸國家救援隊在緬甸瓦城（大陸稱「曼德勒」）的天空公寓救援點搜救出一名在廢墟中被埋壓超60小時的幼童，孩子獲救時生命體徵良好，這是中國救援隊抵達受災最重的曼德勒地區後救出的第二位倖存者。

目前，天空公寓還發現有多名被困人員，中國救援隊正在現場持續展開救援。

報導稱，當地時間3月30日凌晨4時56分，被埋壓在緬甸奈比多慪達蠟迪麗醫院廢墟下的一位60歲老婦人，被中國雲南救援醫療隊成功救出！

雲南救援醫療隊抵達仰光後，經過9小時長途跋涉，於29日晚抵達奈比多，立即會同當地救援力量投入工作。

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