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緬甸強震黃金72小時倒數！超過2000死 救援者曝「空氣瀰漫屍臭」
華爾街日報報導，緬甸中部28日遭遇規模8.2強震襲擊，緬甸軍政府於當地時間30日稍晚證實，目前增加到至少2028人罹難、3408人受傷，隨著黃金搜救72小時將在台灣時間中午屆滿，死傷人數恐怕還會大幅上升。
根據美國地質調查局的初步模型顯示，緬甸心臟地帶的地震死亡人數可能超過1萬人，經濟損失可能超過該國國內生產總值的規模。
緬甸天主教救濟會（Catholic Relief Services）駐仰光負責人布萊格（Cara Bragg）表示：「我們預計至少有1萬人死亡。」
隨著災情規模不斷傳出，緬甸軍政府罕見向外國求援，而來自泰國、中國、印度、俄羅斯和聯合國的救援隊也趕赴協助，不過由於基礎設施和通訊系統嚴重受損，導致馳援速度延緩。
儘管30日夜幕降臨，位於中部的第二大城曼德勒的搜救隊仍不放棄希望，傾聽可能被困倖存者的微弱聲音。
曼德勒歷史名區阿瑪拉普拉（Amarapura）的一位救援者表示，空氣中瀰漫腐爛屍體的臭味。
曼德勒自強震過後停電至今，當地救援工作者表示，數千名居民露天過夜，並且缺乏水、食物、其他基本生活用品等所有物資。
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