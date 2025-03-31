緬甸地震／中國救援隊挺進重災區曼德勒市飯店 救出受困近60小時女子

緬甸7.9級地震發生後，中國救援隊和多支社會力量救援隊，相繼抵達緬甸開展救援。其中，中國救援隊經過5個多小時的緊張救援，於3月31日0點40分，在重災區曼德勒市的長城飯店救援點，搜救出一名被埋壓人員。該女性被困近60小時，獲救時情況良好。這是中國救援隊抵達曼德勒地區後，救出的第一位生還者。

中國救援隊是於30日傍晚5時抵達受曼德勒，人員迅速與駐當地中國使領館及地方政府確認災情，並派出前突小隊赴人員埋壓地區實地踏勘開展工作。隊內工程抗震專家進行營地地址評估勘選和搭建的同時，也對中國駐曼德勒總領館的建築進行受損情況安全評估。

另外，由應急管理部統籌組織的多支社會力量救援隊已先期抵達緬甸，包括雲南救援醫療隊在內的多支中國救援力量救出生還者。其中，在30日上午。中國湖南岳麓藍天救援在緬甸曼德勒的佛學禮堂，成功救出一名生還者。

雲南救援隊內比都救出受困近40小時老人

浙江公羊救援隊同日淩晨在曼德勒災區一棟倒塌樓房，救出一名緬甸籍少年，但該少年在急救車轉運途中不幸失去生命體徵。另據藍天救援隊消息，中方救援人員當天與緬方合作，在曼德勒一處住宅樓對兩名被困人員實施救援。

30日清晨5時，經過連夜緊急救援，中國雲南救援醫療隊會同當地救援力量，亦在緬甸內比都一家醫院的廢墟下，救出一名已被困近40小時的老人。據了解，這是中國雲南救援醫療隊抵達緬甸地震災區後，救出的第一名受災民眾。

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文章授權轉載自《香港01》