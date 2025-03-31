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緬甸地震撼動越南胡志明市 近350戶公寓現裂縫

中央社／ 永珍31日專電

緬甸日前發生強震，越南胡志明市有近350戶公寓也受撼動，導致住家與走廊牆上出現裂縫、瓷磚剝落等。公寓管理委員會初步清查後表示，無任何結構嚴重受損，居住安全未受直接威脅。

緬甸28日發生震矩規模7.7強震，越南胡志明市有公寓也受災。越南青年報（Thanh Nien）報導，DiamondRiverside公寓管理委員會統計顯示，共342戶回報牆上出現裂縫、32處瓷磚剝落、頂樓露台地磚鼓起變形及走廊有裂縫。

家住Diamond Riverside公寓27樓的武氏夢泉（Vu ThiMong Tuyen）表示，3月28日地震發生時，她正在公司上班，回家後發現客廳、臥室和陽台牆上出現多條直向裂縫，經初步檢查，家中共有27處類似裂縫。

住在同一建案15樓的陶金倫（Dao Kim Luan）回憶，當時家人聽到外面傳來巨響，隨後便是「咔嚓」聲，好像牆被撕裂，大門隨即出現裂縫，部分牆面剝落，「家人嚇得立刻跑到樓下避難」。

Diamond Riverside公寓管理委員會成員阮清平（Nguyen Thanh Binh）指出，管委會陸續接到住戶回報，裂縫情況因所處位置而異，有些裂縫較深，長達1至2公尺。初步確認，無任何結構嚴重受損，居住安全未受直接威脅。

Diamond Riverside公寓管理委員會補充，已列出受災戶名單，將提交給保險公司進行理賠評估及確定損壞原因，並通知住戶暫時不要修繕房屋，以便進行詳細檢查與制定統一的修復方案。

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