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我外交部：結合民間助救災
針對緬甸強震，我外交部昨天表示，台灣已結合民間NGO，準備好協助緬甸救災。
外交部表示，地震造成緬甸重大傷亡及財產損失，災情發生後，我國政府及民間NGO迅速動員相關資源，並已透過我國駐緬甸代表處向緬甸政府表達關懷與支持，台灣也已準備好協助緬甸救災。
外交部指出，為確保我國相關援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，外交部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一聯絡窗口負責協調、統計我相關單位與團體能提供協助的方式，據以繼續與緬甸政府、受災地區及相關機構聯繫。
外交部表示，我政府有能力及意願提供援助，也肯定我國民間團體自發性援助行動，齊心為災區人民送上溫暖與支持，充分展現台灣的人道關懷精神；希望在我國政府與民間共同努力下，緬甸災後重建工作能加速進行，讓災民早日重建家園，恢復正常生活。
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