聽新聞
0:00 / 0:00

我外交部：結合民間助救災

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

針對緬甸強震，我外交部昨天表示，台灣已結合民間NGO，準備好協助緬甸救災。

外交部表示，地震造成緬甸重大傷亡及財產損失，災情發生後，我國政府及民間NGO迅速動員相關資源，並已透過我國駐緬甸代表處向緬甸政府表達關懷與支持，台灣也已準備好協助緬甸救災。

外交部指出，為確保我國相關援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，外交部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一聯絡窗口負責協調、統計我相關單位與團體能提供協助的方式，據以繼續與緬甸政府、受災地區及相關機構聯繫。

外交部表示，我政府有能力及意願提供援助，也肯定我國民間團體自發性援助行動，齊心為災區人民送上溫暖與支持，充分展現台灣的人道關懷精神；希望在我國政府與民間共同努力下，緬甸災後重建工作能加速進行，讓災民早日重建家園，恢復正常生活。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸地震國際馳援已部署13隊 消防署：台灣搜救隊解除待命

結合民間NGO迅速動員！外交部：台灣已準備好協助緬甸救災

緬甸世紀強震死傷逾千 我駐緬處建統一窗口協調援助對接

緬甸地震傷亡慘重 陸、印、泰等鄰國派搜救隊與物資馳援

相關新聞

5.1餘震再襲緬甸 民眾尖叫奔逃

緬甸中部卅日又發生規模五點一餘震，英國廣播公司（ＢＢＣ）引述震央附近居民指出，這是廿八日規模八點二地震以來，感受最強的餘...

央視直擊瓦城重災區 缺水電、糧食 陸14顆衛星救援

緬甸強震造成重大傷亡，大陸央視記者昨抵達此次災情最嚴重地區之一、緬甸第二大城瓦城（大陸稱曼德勒），直擊當地電力中斷、飲用...

聯合國譴責 緬軍政府震後還續轟反抗軍

聯合國人道事務協調廳（OCHA）廿九日表示，緬甸強震的救援行動正受醫療物資短缺、基礎設施受損阻礙。聯合國批評，緬甸軍政府...

我外交部：結合民間助救災

針對緬甸強震，我外交部昨天表示，台灣已結合民間NGO，準備好協助緬甸救災。

爆炸式坍塌不正常 中泰合資大樓 專家點出2問題

紐約時報廿九日報導，緬甸廿八日發生強震卻波及鄰國泰國，在曼谷恰圖恰區興建中的卅三層審計局辦公大樓出現結構性坍塌，建築專家...

雪上加霜…緬甸陷內戰近4年 強震侵襲加劇脆弱處境

緬甸中部28日發生規模7.7地震，在當地造成重大傷亡，外媒指這將使已飽受內戰之苦的緬甸處境雪上加霜。緬甸軍方2021年發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。