聯合國譴責 緬軍政府震後還續轟反抗軍

聯合國人道事務協調廳（OCHA）廿九日表示，緬甸強震的救援行動正受醫療物資短缺、基礎設施受損阻礙。聯合國批評，緬甸軍政府在強震後持續空襲境內反抗勢力「令人憤慨，無法接受」。

聯合國正與人道援助組織一起從事震災緊急救援。OCHA聲明，隨著災情明朗，亟需緊急人道援助來支援災民，但救傷包、血袋、麻醉劑、基本藥物和醫護人員使用的帳篷等醫療物資卻嚴重短缺，強震也嚴重損壞、摧毀許多醫院和醫療設施。

救援工作受制於當地道路和通訊基礎設施受損。OCHA說，電信和網路中斷持續阻礙人道援助相關通訊及行動，受損道路和斷垣殘壁阻礙援助進入災區，並使評估（災區）需求的工作更複雜，目前正進行協調以快速評估需求並擴大緊急應變。

另據英國廣播公司（BBC）緬甸頻道報導，緬甸軍政府廿八日下午三時半左右，即規模八點二地震發生後不到三小時，在緬東撣邦北部瑙喬實施的一場空襲造成七人死亡。

聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯向BBC說，強震後大家正忙著救人，緬甸軍方卻繼續「丟炸彈」，讓人難以置信；他敦促軍政府停止所有軍事行動，並呼籲對緬甸軍方有影響力者都要強化施壓，表明不能接受這種狀況。

反軍政府的緬甸影子政府「全國團結政府」廿九日片面宣布部分停火，為期兩周以便救災，將停止進攻性軍事行動，但防禦行動除外。