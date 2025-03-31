爆炸式坍塌不正常 中泰合資大樓 專家點出2問題

紐約時報廿九日報導，緬甸廿八日發生強震卻波及鄰國泰國，在曼谷恰圖恰區興建中的卅三層審計局辦公大樓出現結構性坍塌，建築專家認為並不尋常，恐涉及設計或施工問題。

泰國工程師委員會前主席蘇查威表示，專家必須釐清這起事故究竟是設計缺陷或施工失誤導致。蘇查威說，一棟未竣工的建築物，理論上不該比竣工的結構還脆弱，「這樣的建築應該是百分之百安全，一定是哪裡出問題，從影片看來，整體就像爆炸般瞬間崩解，這並不正常」。

蘇查威還說，泰國過去從未有過類似規模的高樓坍塌事件，僅在一九九三年與二○一四年出現兩起六層樓建築物倒塌案例。他坦言「我們對這種情況毫無經驗，目前無法下定論，還需進一步檢視結構計算、採集樣本與蒐證。據現場畫面，建築物幾乎同時崩解，我們看到柱子一根根爆裂」。

該報導引述中共黨媒人民日報二○二一年報導，該工程由大陸央企子公司「中鐵十局」的泰國分公司，和「義大利─泰國發展公司」聯合承造。