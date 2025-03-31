央視直擊瓦城重災區 缺水電、糧食 陸14顆衛星救援

緬甸強震造成重大傷亡，大陸央視記者昨抵達此次災情最嚴重地區之一、緬甸第二大城瓦城（大陸稱曼德勒），直擊當地電力中斷、飲用水和食物匱乏的嚴峻處境。另外，大陸派出兩支救援隊前往災區，中國航天科技集團並調度十四顆衛星為救援提供衛星圖像等資訊。

央視報導，距離瓦城越近，道路情況越糟，路面斷裂導致車輛行駛不得不小心翼翼，過去從緬甸首都奈比多到瓦城走高速公路約需三點五個小時，地震後因高速公路封閉必須繞道，加上路況不佳，記者花六小時才抵達瓦城。

前往瓦城的高速公路已出現斷裂斷層，石橋石墩裂縫非常大，休息區停電又停水，由於電力中斷，入夜後沿路村莊全部一片漆黑，手機訊號也斷斷續續。

瓦城受損嚴重，建築物幾乎完全坍塌，許多人被困在受損嚴重的建築裡，據稱在瓦城玉石市場附近一棟倒塌旅館大樓裡有多名大陸玉石商人被困其中，除了緬甸救援隊展開施救，大陸救援隊也已抵達該區，

央視採訪時，當地陸續發生餘震，民眾在驚慌中遠離危樓；或許是擔心後續餘震，當地許多民眾晚上就直接睡在路邊，而瓦城嚴重缺乏飲用水和乾淨的食物。

大陸官方表示，雲南救援醫療隊在地震發生後十八小時抵達緬甸，成為首支抵緬的國際救援隊，首批援助物資也計畫卅一日啟運。雲南日報報導，昨凌晨四時五十六分雲南救援醫療隊經過近四小時挖掘，救出一名被埋壓在奈比多一間醫院瓦礫下的婦人，她已被埋壓超過四十個小時，緊急送醫治療。

央視報導，大陸已安排衛星成像二十次獲取災後有效數據十六景（筆），共享歷史數據三景。中國航天科技集團旗下資源衛星中心安排專人獲取衛星遙感圖像數據，持續為震後搶險救災、災害評估等工作提供數據和分析。

在緬甸軍政府統治下對外訊息封閉，外界對緬甸災情所知有限。大陸吉林一號衛星昨公布衛星影像，從空中可清楚看到地震導致緬甸多地受災嚴重，橫跨伊洛瓦底江的阿瓦大橋地震後斷成好幾截，瓦城市區也因大量建築物坍塌而轉為土棕色。

吉林一號微信公眾號指出，緬甸地震發生後，吉林一號衛星緊急調度過境災區，拍攝高分辨率現場畫面，並在成像後第一時間提供給相關單位助力救災。緬甸此次地震破壞力巨大，主要原因是震級高、震源淺，且發生在人口稠密的城市區域。此外，緬甸許多建築抗震性能較差，加劇災害嚴重性。

大陸駐緬甸大使館昨確認，截至昨下午二時三十分，強震中受傷的中國公民升至十四人，後續傷亡人數可能還會增加。