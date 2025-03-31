5.1餘震再襲緬甸 民眾尖叫奔逃

緬甸中部卅日又發生規模五點一餘震，英國廣播公司（BBC）引述震央附近居民指出，這是廿八日規模八點二地震以來，感受最強的餘震。緬甸軍政府卅日說，上周強震後已約一千七百人罹難、三千四百人受傷及三百人失蹤。在泰國曼谷，已知十一人死於興建中審計局高樓倒塌。

美國地質調查所（USGS）指出，前述餘震發生在當地時間卅日約下午一時半（台灣時間同日下午三時許），震央在上周強震重創的第二大城瓦城西北方約廿八公里。美聯社及法新社報導，該餘震讓街上人們紛紛尖叫，也有民眾警覺的跑到街上，更短暫中斷救援工作。廿九日午夜左右，也發生一起規模四點二餘震。

泰國曼谷興建中審計局高樓廿八日被震垮，卅日持續搜救，有家屬在一旁痛哭拭淚。（路透）

半島電視台在瓦城的記者報導，許多當地人擔心餘震將震垮已受損的房屋，廿九日再度夜宿街頭，有的則聚集在營帳區彼此陪伴。隨罹難者攀升，緬媒「今日緬甸」報導，瓦城的火葬場已不堪負荷；一名居民說，廿九日火化逾三百具遺體，卅日截至上午已再火化二百具，部分遺屬甚至被迫在街頭等地火化親人。

41度高溫下徒手挖人

美聯社形容，瓦城街頭卅日瀰漫遺體腐敗的「死亡氣味」，有當地人在攝氏四十一度高溫環境徒手或用鏟子搜救。救難人員廿九日在瓦城一棟十多層樓「天空別墅公寓」倒塌廢墟中救出卅歲女性普萊凱；當地消防單位卅日說，獲救者已達廿九人，但尋獲九人遺體，救援團隊正持續作業。該地點廿九日曾傳有九十多人受困。

男子受困40小時獲救

在緬甸首都奈比多，新加坡民防部隊廿九日派出八十名代號「獅心行動」的隊員前往參與搜救，卅日凌晨三時左右在奈比多與當地消防隊員合作下，用切割工具打破水泥塊，在上午救出一名受困水泥塊下的男子。緬媒引述救援人員報導，該男受困約四十小時，花了廿四小時才將人救出。

泰審計大樓78人失蹤

另外，大曼谷區當局卅日上午宣布罹難者達十八人，傷者卅三人，其中十一人死於興建中倒塌的審計局辦公大樓。曼谷副市長塔維達向BBC坦言救援困難，搜救團隊用Ｘ光設備偵測瓦礫內生命跡象，還有七十八人失蹤，將夜以繼日搜救。

曼谷興建中高樓被震垮，多人仍失蹤；圖為一名母親卅日在現場出示失蹤女兒的照片。（法新社）

泰國總理貝東塔廿九日說，已要求內政部公共工程與城鄉規畫局調查大樓倒塌事件，將設立委員會調查倒塌原因並於一周內回報。泰媒「民族報」報導，泰國內政部長阿努廷卅日會見中國大陸駐泰大使韓志強和幾位中國災害管理專家討論該倒塌事件，阿努廷說內政部已成立一個委員會，七天內將報告調查結果。

阿努廷並說，調查將涵蓋大樓設計者、監理者和承包商，若發現工程違反先前核准的計畫或使用不合格材料，將依法究責。中國駐泰大使館對死者致哀；韓志強說，已指示包商配合泰方調查，相信調查將公正進行。