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雪上加霜…緬甸陷內戰近4年 強震侵襲加劇脆弱處境

中央社／ 奈比多30日綜合外電報導
緬甸中部28日發生大地震，在當地造成重大傷亡。圖／美聯社
緬甸中部28日發生大地震，在當地造成重大傷亡。圖／美聯社

緬甸中部28日發生規模7.7地震，在當地造成重大傷亡，外媒指這將使已飽受內戰之苦的緬甸處境雪上加霜。緬甸軍方2021年發動政變後，與反抗勢力爆發內戰並交戰至今。

英國「經濟學人」（The Economist）報導，迄今持續近4年的緬甸內戰導致逾350萬人流離失所。地震尚未發生時，聯合國（UN）已預估緬甸今年有2000萬人需要人道援助，約占該國人口35%，所需資金估為11億美元；然而，為此籌募的資金在地震前甚至還不到5%。

美國幾週前才削減對緬甸的援助，這是美國總統川普（Donald Trump）政府擴大撤銷外援計畫的一部分。

在緬甸去年自多方收到的人道援助中，美國支出部分約占1/3，包含向去年11月摩羯颱風的受災戶提供援助。

根據經濟學人，美國主要海外援助機構國際開發總署（USAID）去年對緬甸的支出高達2億4000萬美元，近半數用於資助人道用途。

但自今年1月來，USAID在緬甸的援助計畫從18項銳減至3項。幾個非政府組織，以及至少7間由美國資助、在緬甸與泰國邊境營運的醫院相繼關閉。

緬甸軍政府因其殘暴行徑遭多國迴避，但在地震後罕見向國際社會求援。

經濟學人報導，美國華盛頓大學（University of Washington）副教授卡拉漢（Mary Callahan）表示，緬甸軍方或許會從中國、印度及俄羅斯等盟邦獲得援助，但可能對援助、簽證及旅行許可實施嚴格管制，以免物資流入反抗勢力控制的地區。

自緬甸爆發內戰以來，軍政府對逾半數國土已失去掌控能力。這些地區目前由數以百計不同的反抗組織控制，其中許多地方也受到地震影響。

另據英國廣播公司（BBC）報導，緬甸28日發生大地震當天，大家忙著救人的時候，軍政府竟還持續轟炸國內的反抗勢力；聯合國痛批，這種攻擊「讓人憤慨，無法接受」。

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