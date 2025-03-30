快訊

東加群島規模7.3強震！我氣象署發布海嘯消息 嚴密監視中

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

還要冷3天！全台濕冷「低溫下探11度」 清明連假天氣曝光

闖曼谷「泰中合資」倒塌大樓！4陸男趁亂盜走32份文件 泰警：面臨起訴

香港01／ 撰文／成依華
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。美聯社
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。美聯社

緬甸3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷洽圖洽區（Chatuchak，又譯翟道翟）有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌，多人傷亡。泰國警方指，有4名中國男子涉嫌在3月29日闖入倒塌大樓後方，帶走32份文件。警方指4人面臨起訴。

倒塌大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，承建單位為合資企業ITD-CREC，由義大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。

據泰國警方指在地震後，曼谷市長已把塌樓區域列為災區，即變成受限制區域，任何未獲得授權的人員不得進入，否則可能違反《公共防災減災法》，面臨最高3個月監禁或最高6000泰銖罰款，或兩者兼有。

警方指，由民眾舉報後得悉有一群約4人的人士從有關區域帶走文件，警方於是展開追蹤，之後在現場附近發現一名中國男子，他自稱是建築施工申請項目的負責人，具有效工作許可證。

報導指，警方檢查全部32份文件，發現涉及許多類型，例如是承包商文件、RFID副本、與一般工作檢查通知相關的文件、3至4份與承包商相關文件、電氣和運輸系統工程文件等，調查人員已扣押有關物品。

泰方把4人帶回警局問話後，4人現今獲暫時釋放，警方會與曼谷市長方面合作繼續調查。

泰媒：4人指取走文件為保險索償

報道指從初步問話看來，4人均表示他們想進入有關地區獲取文件，以提出保險索償，這些文件放在停車場一個收納器內。報導又指4人為承包商小員工，警方正進一步檢查文件。

泰媒引述警方指，洽圖洽區正準備起訴4人。

延伸閱讀：

緬甸大地震 泰國曼谷豪宅「天空步道」裂開碎片飛下 場面驚心

緬甸地震波及曼谷興建中大樓「班戟式」倒塌 專家：非比尋常

文章授權轉載自《香港01》

地震 文件 曼谷 泰國 緬甸 緬甸強震

相關新聞

緬甸下午3時又震了！瓦城附近傳芮氏規模5.1餘震 居民：8.2強震以來最強

英國BBC報導，美國地質調查局（USGS）指出，緬甸第二大城瓦城西北方28公里的城鎮馬塔拉（Mattara）當地時間30...

緬甸建築遇震憑空消失！「10秒垂直崩塌」畫面曝 僧侶邊拍邊逃命

緬甸28日下午發生規模8.2強震，截至29日造成至少1600多人罹難、3400多受傷，相關各地也不斷傳出災情。根據泰國網...

陸衛星影像曝強震慘況！緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

緬甸中部28日發生強烈地震，造成了重大人員傷亡和財產損失。由於軍政府統治下，緬甸對外訊息封閉，外界對緬甸地震災情所知有限...

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

大陸央視新聞報導，根據緬甸國家管理委員會新聞信息組公布的最新統計數據，截至當地時間30日午間，緬甸全國因28日強烈地震死...

闖曼谷「泰中合資」倒塌大樓！4陸男趁亂盜走32份文件 泰警：面臨起訴

緬甸3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷洽圖洽區（Chatuchak，又譯翟道翟）有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌，…

天災當前還空襲！緬甸強震當天「軍政府仍轟反抗勢力」 聯合國怒：無法接受

英國廣播公司（BBC）報導，緬甸28日發生大地震當天，大家忙著救人的時候，軍政府竟還持續轟炸國內的反抗勢力；聯合國痛批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。