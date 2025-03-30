闖曼谷「泰中合資」倒塌大樓！4陸男趁亂盜走32份文件 泰警：面臨起訴

緬甸3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷洽圖洽區（Chatuchak，又譯翟道翟）有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌，多人傷亡。泰國警方指，有4名中國男子涉嫌在3月29日闖入倒塌大樓後方，帶走32份文件。警方指4人面臨起訴。

倒塌大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，承建單位為合資企業ITD-CREC，由義大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。

據泰國警方指在地震後，曼谷市長已把塌樓區域列為災區，即變成受限制區域，任何未獲得授權的人員不得進入，否則可能違反《公共防災減災法》，面臨最高3個月監禁或最高6000泰銖罰款，或兩者兼有。

SEE TRUE เปิดภาพเจอจะจะ "ทุนจีน" หอบเอกสารกว่า 20 แฟ้ม หลบหนีหลังตึก สตง.ถล่ม โดยทันทีที่คนกลุ่มนี้เห็นทีมงาน SEE TRUE ก็รีบหอบเอกสารขึ้นรถขับหลบหนีไปทาง ถ.กำแพงเพชรทันที เบื้องต้นตำรวจประสานขอภาพหลักฐานจากทีมงานเรียบร้อยแล้ว#แผ่นดินไหว #ไทยรัฐออนไลน์ pic.twitter.com/ALyQX2RCME — Thairath_News (@Thairath_News) 2025年3月29日

警方指，由民眾舉報後得悉有一群約4人的人士從有關區域帶走文件，警方於是展開追蹤，之後在現場附近發現一名中國男子，他自稱是建築施工申請項目的負責人，具有效工作許可證。

報導指，警方檢查全部32份文件，發現涉及許多類型，例如是承包商文件、RFID副本、與一般工作檢查通知相關的文件、3至4份與承包商相關文件、電氣和運輸系統工程文件等，調查人員已扣押有關物品。

🚔 ตำรวจเตรียมดำเนินคดี 4 ชาย #ชาวจีน ลักลอบเข้าพื้นที่ #ตึกสตงถล่ม ไปขนเอกสาร ผิด พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังตัวแทน กทม.เข้าแจ้งความที่ สน.บางซื่อ

🔴โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หนุ่มจีนอ้าง เอาเอกสารไปเคลมประกัน‼️#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/oVvH8jCvkb — Skyboyz (@Skyboyz15) 2025年3月30日

泰方把4人帶回警局問話後，4人現今獲暫時釋放，警方會與曼谷市長方面合作繼續調查。

泰媒：4人指取走文件為保險索償

報道指從初步問話看來，4人均表示他們想進入有關地區獲取文件，以提出保險索償，這些文件放在停車場一個收納器內。報導又指4人為承包商小員工，警方正進一步檢查文件。

泰媒引述警方指，洽圖洽區正準備起訴4人。

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文章授權轉載自《香港01》