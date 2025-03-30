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緬甸強震重災區「陸人多」！當地陸商曝：至少3座飯店社區有陸人被埋

中央社／ 台北30日電
緬甸28日強震造成嚴重傷亡及財產損失，重災區瓦城由於中國公民眾多，傷亡情況受到關注。圖為緬甸曼德勒，救援人員在強震後倒塌的建築物現場工作。路透
緬甸28日強震造成嚴重傷亡及財產損失，重災區瓦城由於中國公民眾多，傷亡情況受到關注。圖為緬甸曼德勒，救援人員在強震後倒塌的建築物現場工作。路透

緬甸28日強震造成嚴重傷亡及財產損失，重災區瓦城由於中國公民眾多，傷亡情況受到關注。中國駐緬大使館雖指目前僅有14名中國公民受傷，但當地中國商人反映，瓦城逾20%的房子被毀，已知有中國人被埋的地點就有3處飯店及社區，人數不詳。

綜合瀟湘晨報等中國媒體報導，在瓦城（Mandalay）經商10餘年的緬甸湖南商會秘書長李建軍表示，他在當地的住宅已在地震中損毀，目前他人平安，但瓦城20%以上的房子已經毀了。

李建軍指出，瓦城至少倒了100多棟房子，目前他明確知道有中國人被埋的地方有3處。第1處是「新長城酒店」，經營者就是華人，而飯店裡住的也大多是中國人，地震後酒店的其中一棟樓被震歪，目前正在救援，裡面「肯定有中國人」。

根據報導，李建軍指有中國人被埋的第2處是「WinStar酒店」，裡面「全部都是中國人，除了外出和跑出來一部分，很多埋下面了，救了7、8個人出來，目前至少有5個人埋在下面」。

李建軍指出，第3處有中國人被埋的是Sky Villa小區，且目前「埋著人最多的就是這個小區，11層樓現在只有6層了（地面可見），下面5層疊在一起了」。

他說，這棟小區樓房崩塌時，有路人聽到裡面有人用中文喊「救命」，因此推測被掩埋的有中國人。而地面上尚存的6層樓裡的住戶已經跑出來了，但崩塌的下面5層情況比較嚴重。

李建軍表示，瓦城的華人加上華僑共有約5萬人，其中1萬人是有中國公民身分的華僑。

另據九派新聞報導，部分住在Win Star酒店的中國客人在脫困後，已帶著護照搭車前往仰光；但部分護照被埋在瓦礫堆中的中國客人卻困在當地，既住不了別的飯店也回不了國，只能靠當地華人接濟食物和水，或是找熟人投靠，有的更只能睡馬路。

李建軍指出，目前瓦城交通是最緊要的問題。受地震影響，當地很多商店關門，民眾也面臨物資需求，如果交通癱瘓，物資將出現短缺，當地政府正在加緊搶修道路；此外，瓦城的氣溫直逼攝氏40度，這對待援的災民和救災人員都是很大的挑戰。

中國人 地震 大使館 緬甸 緬甸強震 護照

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